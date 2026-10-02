Trump bizarr háborús ötlete: Amerika legnagyobb riválisának adna el fegyvereket, a saját szövetségese ellen vethetik be

Alighanem a Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök közötti csúcstalálkozó legmegdöbbentőbb utólag megismert részlete egyértelműen az, hogy elhangzott a keleti nagyhatalom fegyvervásárlásának lehetősége a nagy riválisától. Bár a történet azóta több fordulatot is vett, egyre nehezebb kiigazodni, hogy pontosan ki, mit és hogyan mondott, meg milyen felütéssel, ugyanakkor már maga a felvetés is súlyos geopolitikai dilemmákat vet fel. Annak járunk utána, hogy pontosan mit jelentene egy ilyen biznisz a két globális hatalom között, és mik azok a kétségek, amik szinte az első pillanattól kezdve megakadályozzák az ügyletet.

A váratlan felvetés

David Perdue, az Egyesült Államok kínai nagykövete valósággal bombát robbantott azzal a mondattal, amit a csúcstalálkozó utáni vasárnapon mondott a Fox Newsnak:

Trump elnök továbbra is azt mondja, hogy mi fegyvereket árulunk másoknak szerte a világon. Valójában megkérdezte Hszi elnököt, hogy szeretne-e egyszer vásárolni belőlük.

US Ambassador to China David Perdue says in their recent meeting Trump asked President Xi if China wanted to buy weapons systems from the US. pic.twitter.com/vdiT1RMCHE https://t.co/vdiT1RMCHE — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) September 27, 2026

A kínai média igencsak jó néven vette ezt a kínálkozó lehetőséget, nagyon pozitívan nyilatkoztak a hírről. Miután az ügy azonnal nagy port kavart, az amerikai külügyminisztérium gyorsan ki is adott egy nyilatkozatot:

Az amerikai törvények tiltják a fegyvereladást Kínának, és nincs semmilyen ajánlat vagy terv fegyvereladásra Kínának

– szögezték le.

Később aztán egyenesen Trumpnak szegezték a kérdést, azt is felvetették neki, hogy „talán a diplomata összekeveri” Tajvant Kínával (az egyiknek Kínai Köztársaság, a másiknak Kínai Népköztársaság a neve), mire az amerikai elnök azt mondta, „talán jó ötlet” ilyen ajánlatot tenni Kínának, biztosan szívesen ruháznának be amerikai fegyverekre. Aztán visszatért Perdue kijelentésére:

Szóval talán jó ötlet. De nem beszéltük meg. Lehet, hogy Tajvanról beszélt. Szerintem valószínűleg Tajvanról beszélt

– fordította vissza a nagykövetére a mondatokat.

Bár – úgy tűnik – hogy ezt az egészen elrugaszkodott gondolatot végül nem ültetik át a valóságba, érdemes áttekinteni, hogy mit is jelentene valójában, ha a kínai és az amerikai elnök egymás tenyerébe csapna erről. Az egyik legfontosabb kérdés, hogy egyáltalán mi az a fegyver, amire Kínának valóban szüksége lenne az Egyesült Államoktól. A válasz itt egyszerűbb, mint bárki gondolná: mindenre. Nem azért elsősorban, mert Peking ne rendelkezne hasonló, vagy bizonyos szempontból akár fejlettebb rendszerekkel is, mint a legfőbb riválisa, hanem mert

ez kiváló terep lenne a lehető legtöbb technológiai megoldáshoz hozzájutni.

Ezeket aztán hasznosítani tudnák a saját fegyvereiknél is, ez hatalmas ugrást jelentene számukra. Guo Jiakun, a kínai külügyminisztérium szóvivője mindenesetre tisztázta, hogy Kína a saját érdekei mentén fejlesztette a saját képességeit. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Pekinget egy ilyen üzlet alárendelt helyzetbe hozná, mivel úgy látszana, nincsenek meg a saját képességei a legmodernebb fegyverek kifejlesztésére.

Riasztó példák

Érdemes ennél a pontnál néhány közelmúltbéli esetre felhívni a figyelmet, ami kézzelfoghatóan segít kontextusba helyezni, hogy mi az Egyesült Államok hadseregének hozzáállása ehhez az egészhez, mindkettő az F-35-ös vadászgépekhez kapcsolódik.

Az első egy évek óta húzódó ügy, amelynek talán pont kerülhet a végére a közeljövőben. Szaúd-Arábia régóta ácsingózik arra, hogy valahogy ötödik generációs vadászgépekhez jusson, mindeddig sikertelenül. Az elmúlt időszakban közelebb jutottak az áttöréshez, szeptember 17-én bejelentették, hogy Rijád mintegy 24,3 milliárd dolláros értékben 50 darab F-35-ös vadászgépet vásárolhat, ezzel pedig beteljesülhet a régi álom. Bár sokan már szinte készpénznek veszik az eladást, ez közel sem annyira biztos, ugyanis hiába számít a királyság trónörököse, az országot lényegében vezető Mohammad bin Szalmán Trump egyik közeli kebelbarátjának,

komoly fenntartások vannak az üzlettel szemben, ebből az egyik pedig éppen Kína.

BREAKING: The US is selling Saudi Arabia 48 x F-35 fighter jets in a deal worth up to $24.3 billion, Saudi Arabia's first-ever F-35 purchase. The State Department notified Congress today and called it essential for https://t.co/q4DpHlhW9t — Clash Report (@clashreport) September 17, 2026

Az Egyesült Államokban attól tartanak, hogy a Szaúd-Arábiában különösen gazdasági szempontból igencsak mélyen beágyazódott a keleti nagyhatalom kihasználja a helyzetet. Ennek része, hogy az Arab-félsziget hatalmában a modern telekommunikációs hálózatokban egyértelműen a keleti cégek dominálnak, például a Huawei. A problémát az jelenti az amerikaiak számára, hogy szerintük ezek a vállalatok szoros összeköttetésben állnak a kínai Népi Felszabadító Hadsereggel (People’s Liberation Army – PLA), valamint a Kínai Kommunista Párttal (KKP), ezért joggal feltételezhető, hogy a megszerzett adatok végül egyenesen a legádázabb versenytárs asztalán landolnak. Noha keringenek arról pletykák, hogy az első kínai ötödik generációs vadászgép, a J-20 megszületése nagyban annak köszönhető, hogy ellopták az F-35 fejlesztési adatait. Az bizonyított tény, hogy Peking több információhoz is hozzájutott illetéktelenül, számos megoldásnál úgy tűnik, egyszerűen lemásolták az amerikai gépet.

Az amerikai hírszerzés komoly erőfeszítéseket tesz, hogy megakadályozza a további adatszivárgásokat, erre nagyon odafigyelnek a legfontosabb fegyvereik eladásainál. Felmerül a kérdés, hogy ugyan miért rejtegetik ennyire a technológiát, ha már úgyis ellopták: az egyik oldalról nem tudni, hogy mihez jutottak hozzá pontosan Pekingben, a másik oldalról pedig a 2010-es évek környékéhez köthető kémkedési esetek óta sokat csiszoltak a vadászgépeken, és egyáltalán nem szeretnék közhírré tenni ezeket. Itt vissza is lehet kanyarodni Szaúd-Arábiához, ugyanis az Egyesült Államok hírszerzése egyáltalán nincs meggyőződve arról, hogy Rijád képes lesz olyan környezetet garantálni, ahol biztonságban lesznek az F-35 vadászgépek és a hozzátartozó adatok.

Hiába ugyanakkor a bejelentés az üzletről, a Kongresszusnak még jóvá kell hagynia azt, és egyáltalán nem biztos, hogy ez meg is fog történni.

Raja Krishnamoorthi képviselő, Illinois állam demokrata politikusa rögtön ki is fejtette, hogy ezzel lényegében Kínának adják át a rendkívül érzékeny adataikat. Azt sem szabad elfelejteni, hogy Izrael milyen hatékony lobbival bír az Egyesült Államokban, és Jeruzsálemnek egyáltalán nem érdeke, hogy az egyik regionális riválisa szintén amerikai ötödik generációs vadászgépekkel rendelkezzen.

A másik aktuális eset egy egészen hihetetlen hibához köthető: Ausztráliából az F-35-ös néhány darabját tévedésből Hongkongba irányították. Az nem teljesen világos, hogy pontosan ki, és hol hibázott, jelenleg is folynak a vizsgálatok. A szállítást a gyártó, Lockheed Martin nevében végezte egy vállalat. Az esetről az ausztrál védelmi miniszter, Richard Marles is megszólalt:

Aktívan együttműködünk az amerikai hatóságokkal és az ipari partnerekkel ezen alkatrészek visszaszerzése, az incidens kivizsgálása és a jövőbeni előfordulások elkerülése érdekében szükséges biztosítékok bevezetése érdekében

– jelentette ki.

U.S.-made F-35 Fifth-Generation Stealth Fighter Parts Diverted to Hong Kong Raise Security Concerns pic.twitter.com/mFaY8BiKPV https://t.co/mFaY8BiKPV — Army Recognition (@ArmyRecognition) September 28, 2026

A tárcavezető később hozzátette, hogy nem jutottak érzékeny alkatrészek a Kína különleges közigazgatási területének számító városba. Bár Marles próbálta ezekkel a mondatokkal csitítani a hangulatot, illetve hangsúlyozni, hogy nem ők a felelősek az incidensért, azért érezni lehetett, hogy ez az ügy jóval komolyabb annál, hogy ennyivel el lehessen intézni. A gyártó Lockheed szintén kiemelte, hogy „alacsony kockázatú”, valamint hozzátette, hogy üzemképtelenek is.

A példák elég érzékletesen bemutatják, hogy aligha tapsolna bárki is az Egyesült Államokban annak, ha Washington hirtelen elkezdene fegyvereket szállítani Pekingnek, legyen az bármekkora üzlet.

A Tajvan-kérdés

A kínai fegyverszállítás lehetősége akkor is nagyon komoly nemzetbiztonsági aggályokat vetne fel, ha egyáltalán nem is létezne Tajvan kérdése. Sokatmondó ugyanakkor, hogy Perdue kijelentése éppen akkor hangzott el, amikor a szigetről kérdezték. Bár ez csak találgatás, de könnyen előfordulhat, hogy Trump valójában újra az – egyelőre – felfüggesztett 14 milliárd dolláros tajvani fegyvercsomagot akarta bedobni amolyan tárgyalási alapnak. Nem állna távol tőle ez a tranzakcionalista szemlélet, a legendásan üzletekben gondolkodó elnök így akarhatta elérni, hogy Washington mégse maradjon hoppon, ha esetleg enged Peking nyomásának, és nem valósul meg a szállítmány. Különösen annak fényében nem lenne tőle túl nagy meglepetés a mondat, hogy a májusi találkozón kijelentette, hogy „nagyon jó tárgyalási eszköznek” gondolja ezt a fegyvereladást Hszivel.

Trump on $14 Billion dollar weapon deal for Taiwan: I’m holding that in abeyance and it depends on China. It’s a very good negotiating chip for us. pic.twitter.com/L7KuMkkzjY https://t.co/L7KuMkkzjY — Acyn (@Acyn) May 15, 2026

Peking tiltakozik minden egyes rendelés miatt, amit a tajpeji kormány ad le harci eszközre, szuverenitási kérdéseket emlegetnek. Washington eddig azon az állásponton volt, hogy a „stratégiai kétértelműség” jegyében soha nem fejezte ki egyértelműen, megvédené-e a szigetet egy esetleges ellenséges katonai invázió esetén. Ez a szemlélet ahhoz ideális volt, hogy fenntartsa a nagyhatalmak óvatos és távolságtartó viszonyát, és elegendő kétséget hagyott a PLA döntéshozói előtt, vajon megéri-e ilyen információhiány mellett támadni. Trump ugyanakkor mintha feladta volna ezt a megközelítést:

Kína egyszerűen „túl jó üzlettel” kecsegtet ahhoz, hogy ne tegyen meg mindent egy „nagyszerű” megállapodásért.

Egyelőre kár lenne még totális összeborulásról és Tajvan „tálcán átadásáról” fantáziálni, Hszi Csin-ping érezhetően egyelőre megelégedne egy meggondolatlan kijelentéssel is – ez nem állna távol az amerikai elnöktől, aki bizonyos esetekben szokott meggondolatlan kijelentéseket tenni.

Tajvan elég nehéz helyzetbe kerül már pusztán attól, hogy ez a téma egyáltalán felmerült. A sziget a védelmi stratégiáját szinte teljesen az amerikai fegyverekre építi, középpontjában a drónokkal, amikkel „pokollá” változtatnák a Tajvani-szorost. Ez nem egyoldalú kitettséget jelent, ugyanis 1979 óta létezik olyan amerikai törvény, amely kötelezi mindenkori kormányt, hogy biztosítsa Tajvan védelmi képességeit. A téma ráadásul még Trump saját szavazótáborát is megosztja, Roger Wicker republikánus amerikai szenátor és a Szenátus Fegyveres Erők Bizottságának elnöke kijelentette, hogy Washingtonnak fenn kell tartani a sziget számára vállalt biztonsági felelősségvállalást.

Csen Ming-csi, tajvani külügyminiszter-helyettes még a nagykövet szavai előtt arról beszélt, hogy „súlyos helyzettel néznek szembe”, de az „Egyesült Államok nagyon is megérti a védelmi szükségleteit”. Azt is fontos megjegyezni, hogy közel sem egyedülálló, hogy egy amerikai elnök felfüggeszti egy csomag szállítását Tajpejnek, az is Trump mellett szól, hogy az ő vezetése alatt hatalmas fegyvercsomagokat hagytak már jóvá a szigetnek. Ezzel is érvelnek akkor, amikor újra és újra megerősítik, hogy a továbbiakban is bíznak Washingtonban. A sziget ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan próbál óvatos lenni, elkerülni a lehetséges konfrontációt az amerikai kormányzattal. Nem is nagyon látszik Tajpej számára olyan opció, hogy valahogy egy másik „nagy testvért” talál magának, jelenleg nincs olyan hatalom a világon, amely képes lenne versenybe szállni a két naggyal, és hajlandó is lenne a szigetért áldozatokat hozni. Azt ugyanakkor aligha fogadják örömmel, hogy egy ilyen ötletet bedobnak.

Taiwan is rapidly expanding its use of drones and unmanned boats to prepare for a potential Chinese invasion, drawing heavily on lessons from Ukraine.Its strategy is to create a “hellscape” around Taiwan by using large numbers of drones, missiles and artillery to locate and… pic.twitter.com/DBKRPF6lKW https://t.co/DBKRPF6lKW — Clash Report (@clashreport) August 9, 2026

Az ilyen jellegű, az amerikai nemzetbiztonsági stratégiát alapjaiban megkérdőjelező ügyek aligha fogják Trump belpolitikai helyzetét javítani, eddig sokkal inkább csak Hszi Csin-ping pozícióját erősíti meg. A fegyverekkel kapcsolatos kijelentés mellé társult az a gesztus is, mely szerint a KKP és az Egysült Államok „szövetségesek voltak a második világháborúban”. Ezt a kijelentést szintén elutasítóan fogadták a szigeten, főleg annak fényében, hogy az elmúlt években jelentős hangsúlyt szántak annak a kiemelésére, hogy a második világháborúban Csang Kaj-sek nacionalista kínai csapatai mekkora szerepet vállaltak a szövetségesek oldalán. Az amerikai elnök gesztusai érzékelhetően nem hozták el a kívánt áttörést a nagyhatalmak kapcsolatának javításában, miközben több vélekedés szerint sérülnek az amerikai érdekek a Távol-Keleten, és éppen ez az, amit Peking el akart érni.

Egyelőre nem igazán látszik, hogy az amerikai elnök pontosan milyen stratégiában gondolkodik Pekinggel kapcsolatban, egyelőre a külső szemlélődők számára az világos, hogy Washington gesztusokat tesz, de nem kap érte semmit. A gesztusok egy része ugyanakkor másra is felhívja a figyelmet: Trump még a régi szövetségeseket is hajlandó beáldozni egy jó megállapodás reményében. Ráadásul maga az elképzelés

elég furcsa kérdést feszeget: „két kínai” hadsereg vívna egymással háborút, mindkét oldalon amerikai fegyverekkel?

Címlapkép forrása: Taiwan Defense Ministry / Handout/Anadolu via Getty Images