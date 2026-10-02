Új, veszélyes fegyverrel támadja Ukrajnát Oroszország, de már készül rá a válasz – Nincsenek többé szabályok?

Zelenszkij csütörtökön egy olyan iskola óvóhelyén nyilatkozott, amelyet nem sokkal korábban talált el egy orosz sugárhajtású drón. Az ukrán elnök szerint a Kreml-tisztviselők lehallgatására is alapuló hírszerzési információk szerint

Putyin szeptemberben adta ki a hadviselési szabályok mellőzéséről szóló parancsot, eltörölve a légitámadások korlátozását.

Zelenszkij a hírszerzési értesülésekre hivatkozva azt mondta, az orosz elnök kijelentése szerint "nincsenek többé szabályok".

Oroszország fokozni kezdte a Kijev elleni légicsapásait, amire az ukrán elnök szerint a lebombázott iskola is rávilágít. Az iskolaigazgató szerint a 104 diák és a 60 tanár azért élte túl a csapást, mert időben a föld alatti bunkerbe értek.

Zelenszkij elmondta, a háború előző szakaszában Moszkva főként energetikai és katonai létesítményeket támadott, most viszont az orosz drónok már iskolákat, távközlési csomópontokat és adatközpontokat is célba vesznek. Hétfőn az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémiát érte találat Kijev belvárosában, csütörtökön és pénteken pedig dróntámadás érte az ukrán főváros egyik kulcsfontosságú hídját.

Zelenszkij úgy véli, mivel Putyin nem tudta elfoglalni a Donbászt, most

tömeges támadást, tömeges gyilkosságot

követ el.

Az ukrán oktatási minisztérium már több mint 4700 oktatási intézmény elleni orosz támadást dokumentált, míg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) több mint 3000, egészségügyi létesítményt ért csapást igazolt az orosz invázió kezdete óta.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője tagadta a vádakat, és kijelentette, hogy az orosz fegyveres erők nem támadnak iskolákat vagy kórházakat. A polgári infrastruktúra szándékos célba vétele a nemzetközi jog szerint háborús bűncselekménynek minősül. A kijevi iskola elleni csütörtöki támadás helyszínéről összegyűjtött és az FT által megtekintett drónroncsokon ugyanakkor orosz gyártók jelzései és kézzel írott orosz szöveg szerepelt.

Zelenszkij kijelentette, Oroszország az előző nap mintegy 500 drónt indított, amelyeknek a fele sugárhajtású volt – utóbbiak elhárítása pedig jóval nehezebb. Ukrajna a hagyományos drónok 85–90 százalékát tudja megsemmisíteni, de a sugárhajtású típusoknak csak 57 százalékát.

Kijev emiatt gyorsított ütemben fejleszt nagy sebességű elfogódrónokat:

jelenleg öt típust tesztelnek, és október végére az egyik modellből már havi 400 darabot tudnak majd legyártani. A fő akadályt – a pénz mellett – a hajtóműhiány jelenti, ezeket ugyanis nagyrészt importból kell beszerezniük.

Az ukrán elnök szerint az amerikai gyártmányú F-16-os vadászgépek hatékonyak az új orosz drónok ellen, ám a flotta mintegy fele hosszas karbantartáson van Európában.

Zelenszkij arra kérte a nyugati partnereket, hogy segítsenek a karbantartási munkák egy részét Ukrajnába telepíteni,

egyúttal bírálta az Egyesült Államokat és az európai kormányokat, amiért szerinte nincs politikai akaraterejük elegendő nyomást helyezni Moszkvára. Az ukrán elnök úgy véli, partnereik nem tesznek meg mindent Ukrajna megsegítése érdekében.

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