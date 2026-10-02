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Ukrajna vérig sértette egyik kulcsfontosságú partnerét: végleg elveszítheti a támogatást Kijev?
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Ukrajna vérig sértette egyik kulcsfontosságú partnerét: végleg elveszítheti a támogatást Kijev?

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Tovább éleződött a diplomáciai vita Dél-Korea és Ukrajna között: I Dzsemjong dél-koreai elnök pénteken ellenintézkedésekkel fenyegette meg Kijevet, amennyiben Ukrajna nem ismeri el a két elfogott észak-koreai katona átadásáról szóló titoktartási megállapodást, és nem kér bocsánatot - írja a Reuters.

A két ország között amiatt robbant ki feszültség, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a múlt havi ENSZ-közgyűlésen nyilvánosan bejelentette, hogy Ukrajna átadott két, az oroszok oldalán harcoló észak-koreai hadifoglyot Dél-Koreának.

Szöul szerint az átadásról titoktartási megállapodást kötöttek a katonák védelme érdekében, Kijev viszont tagadja, hogy létezett volna az egyezmény.

Ha továbbra is megtagadják a tények elismerését és a nyilvános bocsánatkérés megtételét, további intézkedéseket fogunk hozni

- közölte pénteken a dél-koreai államfő.

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I Dzsemjong az X-en közzétett bejegyzésében mély sajnálkozását fejezte ki amiatt is, hogy ukrán részről egy közelgő dél- és észak-koreai katonai összecsapás lehetőségét emlegették. Ez a dél-koreai elnök szerint a Koreai-félszigeten fennálló háborús feszültség szításával egyenértékű.

Ukrajna igyekszik rendezni a viszonyt Dél-Koreával, jelentették ukrán médiumok csütörtökön Andrij Szibiha külügyminisztert idézve. Az ukrán tárcavezető az nv.ua tudósítása szerint úgy fogalmazott, hogy

nem szeretné incidensnek nevezni az esetet, inkább diplomáciai félreértésről van szó.

A potenciális dél-koreai ellenintézkedések valószínűleg az Ukrajnának nyújtott támogatást érinthetik

- idézi a Reuters hírügynökség Cso Hanbomot, a szöuli Koreai Nemzeti Egyesítési Intézet vezető kutatóját.

Szöul 2022 óta segíti Ukrajnát pénzügyi és humanitárius téren, a júliusi NATO-csúcson pedig további 100 millió dollár értékű, nem halálos katonai felszerelést ígért Kijevnek.

A dél-koreai szakértő hangsúlyozta, hogy bár Kijevnek nagyobb vesztenivalója van, az elhúzódó konfrontáció egyik félnek sem érdeke, hiszen Dél-Korea számára is fontosak az Észak-Korea katonai tevékenységéről szerzett ukrán hírszerzési információk.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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