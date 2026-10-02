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Valóságos katasztrófa közeleg a háború sújtotta országban: milliók maradhatnak élelem nélkül
Globál

Valóságos katasztrófa közeleg a háború sújtotta országban: milliók maradhatnak élelem nélkül

MTI
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Jemen egyes részein már a családok háromnegyede nem jut elegendő élelemhez a harcok kiújulása miatt, amely emberek tízezreit kényszerítette otthonuk elhagyására, és milliók ellátását nehezítette meg - közölte pénteken az ENSZ Világélelmezési Programja (WFP).

Jemenben az ENSZ közvetítésével 2022-ben létrejött fegyverszünet óta nem volt példa a Szaúd-Arábia és az Iránnal szövetséges húszik közötti harcok ilyen mértékű kiéleződésére. A húszik már eddig is ellenőrzésük alatt tartották Észak-Jemen nagy részét, köztük a fővárost, Szanaát, a múlt hónapban pedig elfoglalták az ország teljes vörös-tengeri partvidékét a nemzetközileg elismert, Ádenben székelő kormány Szaúd-Arábia által támogatott erőitől.

A kormány ellenőrzése alatti területeken becslések szerint mintegy tízmillióan élnek. A WFP által megközelíthető térségekben

néhány hét alatt 74 százalékra nőtt azoknak a háztartásoknak az aránya, amelyek nem jutnak elegendő élelemhez

- mondta Matthew Hollingworth, a WFP segélyprogramjainak végrehajtásáért felelős vezető.

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A WFP szerint a lakóhelyük elhagyására kényszerült családok közül sokan élelem és víz nélkül érkeznek Áden és a hegyvidéki Taizz környékére, miután mindenüket hátra kellett hagyniuk. Az alapvető élelmiszerek, köztük a búzaliszt és a növényi olaj ára is emelkedik az országban, amely élelmiszerszükségletének mintegy 90 százalékát importból fedezi.

Hollingworth arra figyelmeztetett, hogy az élelmezési válság a helyzet elhúzódásával tovább súlyosbodhat, miközben a harcok miatt egyre nehezebb megközelíteni a front menti területeket, köztük Taizzt.

A szervezet közölte, hogy növeli a segélynyújtást, de ha néhány héten belül nem jut mintegy 109 millió dollár támogatáshoz, elfogyhatnak élelmiszerkészletei és a segítségnyújtásra fordítható pénze. A forrásokra a harcok miatt otthonát nemrég elhagyni kényszerült 152 ezer belső menekült, valamint a szervezet által már támogatott 1,4 millió ember megsegítésére van szükség.

Hollingworth arra is figyelmeztetett, hogy a Báb el-Mandeb- és a Hormuzi-szoros forgalmának zavarai az orosz-ukrán konfliktus okozta fekete-tengeri fennakadásokkal együtt világszerte emelhetik az élelmiszer- és üzemanyagárakat, és tovább súlyosbíthatják az élelmezési bizonytalanságot.

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