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Veszélyes alku készül? Atomtechnológiát osztana meg Trump a dúsgazdag arab országgal
Globál

Veszélyes alku készül? Atomtechnológiát osztana meg Trump a dúsgazdag arab országgal

Portfolio
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Demokrata amerikai szenátorok bejelentették, hogy december 13. előtt szavazást sürgetnek a Trump-kormányzat Szaúd-Arábiával kötött, nukleáris technológia megosztásáról szóló egyezményéről. Az egyezség értelmében Amerika atomtechnológiát osztana meg az arab királysággal, ami a demokraták szerint biztonsági kockázatokkal járna.

A megállapodás értelmében az Egyesült Államok atomenergetikai technológiát osztana meg Szaúd-Arábiával. Az egyezményt több demokrata szenátor is kifogásolta, attól tartva, hogy az újabb fegyverkezési versenyt indíthat el a Közel-Keleten, és

alááshatja a globális atomsorompó-törekvéseket.

Jeff Merkley demokrata szenátor közleményében hangsúlyozta, hogy a felsőháznak törvényi kötelezettségénél fogva most nyílik lehetősége felülvizsgálni és mérlegelni a megállapodás lehetséges következményeit. Merkley négy demokrata párttársával együttműködve dolgozott azon, hogy a szavazást napirendre tűzzék.

Forrás: Reuters

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Címlapkép forrása: Kyle Mazza/Anadolu via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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