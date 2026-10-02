Veszélyes alku készül? Atomtechnológiát osztana meg Trump a dúsgazdag arab országgal

A megállapodás értelmében az Egyesült Államok atomenergetikai technológiát osztana meg Szaúd-Arábiával. Az egyezményt több demokrata szenátor is kifogásolta, attól tartva, hogy az újabb fegyverkezési versenyt indíthat el a Közel-Keleten, és
alááshatja a globális atomsorompó-törekvéseket.
Jeff Merkley demokrata szenátor közleményében hangsúlyozta, hogy a felsőháznak törvényi kötelezettségénél fogva most nyílik lehetősége felülvizsgálni és mérlegelni a megállapodás lehetséges következményeit. Merkley négy demokrata párttársával együttműködve dolgozott azon, hogy a szavazást napirendre tűzzék.
Forrás: Reuters
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