Veszélyes alku készül? Atomtechnológiát osztana meg Trump a dúsgazdag arab országgal

Demokrata amerikai szenátorok bejelentették, hogy december 13. előtt szavazást sürgetnek a Trump-kormányzat Szaúd-Arábiával kötött, nukleáris technológia megosztásáról szóló egyezményéről. Az egyezség értelmében Amerika atomtechnológiát osztana meg az arab királysággal, ami a demokraták szerint biztonsági kockázatokkal járna.

A megállapodás értelmében az Egyesült Államok atomenergetikai technológiát osztana meg Szaúd-Arábiával. Az egyezményt több demokrata szenátor is kifogásolta, attól tartva, hogy az újabb fegyverkezési versenyt indíthat el a Közel-Keleten, és

alááshatja a globális atomsorompó-törekvéseket.

Jeff Merkley demokrata szenátor közleményében hangsúlyozta, hogy a felsőháznak törvényi kötelezettségénél fogva most nyílik lehetősége felülvizsgálni és mérlegelni a megállapodás lehetséges következményeit. Merkley négy demokrata párttársával együttműködve dolgozott azon, hogy a szavazást napirendre tűzzék.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Kyle Mazza/Anadolu via Getty Images