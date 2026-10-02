Vlagyimir Putyin: szeretnénk mielőbb véget vetni az ukrajnai háborúnak

Természetesen szeretnénk ennek (az ukrajnai háborúnak) mielőbb véget vetni, mégpedig béketárgyalások útján

- jelentette ki az orosz államfő az MTI szerint.

Putyin szerint mindössze az kellene ehhez, hogy ne vádolják Oroszországot abban, hogy nem akarja ezeket a tárgyalásokat. A valós, harctéren kialakult helyzetből kiindulva kell Ukrajnának és nyugati támogatóinak, mindenek előtt pedig Európának meghozniuk a felelősségteljes döntéseket - fogalmazott.

Az ukrán Pravda szerint

Putyin azt állította, hogy ő már szeptemberben készen állt volna a tárgyalások újraindítására, A párbeszéd meghiúsításáért azonban – tőle nem meglepő módon – Kijevet hibáztatta.

"Kérték a tárgyalási folyamat folytatását. Mi azt mondtuk: »Rendben. De csak az Állami Duma-választások után. A választások szeptember 20-án lesznek, és készen állunk arra, hogy már szeptember 21-én megkezdjük a tárgyalási folyamatot.« Nos, és mit tettek? Ők nem tartottak választásokat, de megpróbálták megzavarni a mieinket. Szeptember 19. és 20. között megpróbálták áttörni Moszkva légvédelmét. Több mint 1600 drónt indítottak Moszkva felé" - méltatlankodott Putyin az ukrán dróntámadások miatt a törvényhozási szavazás idején.

"Ha ők (a nyugati országok és Ukrajna) elfogadják azokat a feltételeket, amelyek Oroszország számára is elfogadhatók, akkor valószínűleg jobb lenne véget vetni ezeknek a súlyos eseményeknek, elkerülni a további veszteségeket mindkét oldalon, és megállapodásokra jutni a humanitárius területen, az orosz nyelvvel kapcsolatban, valamint nem utolsó sorban az ortodox egyházhoz fűződő viszony tekintetében is" - mutatott rá az orosz államfő.

Hangsúlyozta, hogy a békés rendezéshez Oroszországnak is biztonsági garanciákra van szüksége.

A dolog abban áll, hogy nem fegyverszünetre, hanem tartós békére kell megteremtenünk a feltételeket, hosszú távú történelmi perspektívában

- húzta alá.

Felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajna és Európa vezetői abból indulnak ki, hogy másfél-két évig eltarthat a Donyec-medence még ukrán kézen lévő 11 százalékának elfoglalása.

Mi úgy véljük, hogy ez jóval hamarabb be fog következni tekintettel csapataink haladására

- mondta Putyin, hozzátéve, hogy csak szeptemberben 1300 négyzetkilométer ukrán terület került orosz ellenőrzés alá.

Kitért arra is, hogy az Európai Unió tagállamainak nem szabad előfeltételeket szabniuk, ha újra fel kívánják venni a párbeszédet Oroszországgal. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a nyugati közösség éppen próbál felhúzni egy új vasfüggönyt. Mint mondta, ez a vasfüggöny "Oroszország elleni szankciók ezreiből" áll.

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