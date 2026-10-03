Alig negyed óra alatt közel fél tucat orosz drón csapódott be, csak épp egy semleges országban

A moldovai védelmi minisztérium közlése szerint
az öt pilóta nélküli repülőeszköz reggel 7:45 és 8:00 között lépett be az ország légterébe.
A légügyi hatóság a társszervekkel és nemzetközi partnereivel együttműködve folyamatosan figyelemmel kísérte a helyzetet.
A Căușeni, Ștefan Vodă, Anenii Noi és Hîncești járás több településének környékén robbanásokat hallottak a lakosok. A rendőrségre 7:50 körül érkezett az első bejelentés Căușeni mellől, ahol sűrű füstöt észleltek, a helyszínen pedig dróndarabokat találtak. További roncsokat azonosítottak Dubovca, valamint Delacău és Puhăceni térségében is.
Russian attack drones conducted a major incursion into Moldova this morning, with local authorities reporting at least 5 separate airspace breaches. Explosions and drone fragments were found in several Moldovan towns, with multiple reports of damage on the ground. pic.twitter.com/moxgLhEQG2 https://t.co/moxgLhEQG2— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 3, 2026
A Ștefan Vodă járásban található Crocmaz mellett egy szőlőültetvényben, mezőgazdasági létesítmény közelében csapódott be egy drón. A robbanás meggyújtotta a növényzetet, és megrongálta egy közeli épület ablakait. Constantinovca határában ugyancsak tüzet eredményezett a becsapódás, ahol szintén drónroncsokat találtak.
A moldovai külügyminisztérium határozottan elítélte a légtérsértéseket, és hangsúlyozta, hogy az Ukrajna elleni orosz háború közvetlen fenyegetést jelent Moldova és az egész régió biztonságára. A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy ne közelítsék meg és ne érintsék meg az ismeretlen tárgyakat vagy a feltételezett drónmaradványokat, hanem azonnal jelentsék azokat a 112-es segélyhívón.
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