24°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Alig negyed óra alatt közel fél tucat orosz drón csapódott be, csak épp egy semleges országban
Globál

Alig negyed óra alatt közel fél tucat orosz drón csapódott be, csak épp egy semleges országban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Október 3-án reggel mindössze tizenöt perc alatt öt drón lépett be Moldova légterébe, miközben Oroszország nagyszabású légitámadást hajtott végre a szomszédos Ukrajna ellen. Több moldovai járásból is robbanásokat jelentettek, a hatóságok pedig több helyszínen találtak drónroncsokat. Személyi sérülés nem történt - írta meg az United24.

A moldovai védelmi minisztérium közlése szerint

az öt pilóta nélküli repülőeszköz reggel 7:45 és 8:00 között lépett be az ország légterébe.

A légügyi hatóság a társszervekkel és nemzetközi partnereivel együttműködve folyamatosan figyelemmel kísérte a helyzetet.

A Căușeni, Ștefan Vodă, Anenii Noi és Hîncești járás több településének környékén robbanásokat hallottak a lakosok. A rendőrségre 7:50 körül érkezett az első bejelentés Căușeni mellől, ahol sűrű füstöt észleltek, a helyszínen pedig dróndarabokat találtak. További roncsokat azonosítottak Dubovca, valamint Delacău és Puhăceni térségében is.

Még több Globál

Hiába titkolták, az űrből is látszik: tűz ütött ki a kulcsfontosságú olajfinomítónál a Közel-Keleten

Ismét fontos hidat ért orosz légicsapás Kijevben, az ukránok Volgográdnál találták el az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót - Háborús híreink szombaton

Amerika döntött: jöhet a hatodik generációs F/A-XX vadászgép, ezzel indul igazán a nagy rivalizálás

A Ștefan Vodă járásban található Crocmaz mellett egy szőlőültetvényben, mezőgazdasági létesítmény közelében csapódott be egy drón. A robbanás meggyújtotta a növényzetet, és megrongálta egy közeli épület ablakait. Constantinovca határában ugyancsak tüzet eredményezett a becsapódás, ahol szintén drónroncsokat találtak.

A moldovai külügyminisztérium határozottan elítélte a légtérsértéseket, és hangsúlyozta, hogy az Ukrajna elleni orosz háború közvetlen fenyegetést jelent Moldova és az egész régió biztonságára. A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy ne közelítsék meg és ne érintsék meg az ismeretlen tárgyakat vagy a feltételezett drónmaradványokat, hanem azonnal jelentsék azokat a 112-es segélyhívón.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb orosz drónok tévedtek el, semleges országban csapódott toronyba az egyikük

Ismét fontos hidat ért orosz légicsapás Kijevben, az ukránok Volgográdnál találták el az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót - Háborús híreink szombaton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Benzinársapka-e az ingyen parkolás?

HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;Yo

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Pattanásig feszült a helyzet a sorsdöntő választás előtt: sorra zárják be nagykövetségeiket a külföldi országok
Palackvisszaváltási káosz: itt a boltok javaslata a helyzet rendezésére – Te mit gondolsz erről?
Kiszivárgott a titkos forgatókönyv - azonnal zuhanni kezdett a dízel ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility