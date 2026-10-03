Amerika döntött: jöhet a hatodik generációs F/A-XX vadászgép, ezzel indul igazán a nagy rivalizálás

Hosszú vitának a végére került pont, amikor az Egyesült Államok bejelentette, hogy a Boeing fogja a haditengerészet hatodik generációs vadászgépét, a jelenleg még F/A-XX néven ismert elképzelést megvalósítani. A győztes vállalat kiválasztása azonban egyáltalán nem zárt le minden találgatást, ugyanis ugyanannak a cégnek adták repülőgép-hordozókra tervezett szupergépek kifejlesztését, mint amelyik a totális légifölényre szánt járművek fejlesztését is viszi. Korábban már megkongatták a vészharangokat néhány súlyos hiányosság miatt, de vannak pozitív jelek is. Az bizonyos, hogy Washington ezzel a bejelentéssel felvette a kesztyűt a legnagyobb riválisával, kérdés, hogy mindez mire lesz elegendő.

Rég várt döntés

Hivatalosan eldöntötték, hogy a régóta áhított hatodik generációs haditengerészeti vadászgépet melyik cég fejlesztheti. Három hatalmas konszern versengett egészen 2025-ig, amikor az ötödik generációs F-35-öt fejlesztő Lockheed Martint kitették a versenyből. Ezt követően sem volt egyszerű az F/A-XX útja addig, hogy szerződést kössenek egy vállalattal, ugyanis a Pentagon 2025 nyarán még arról jelentett, hogy teljesen fel kellene függeszteni a haditengerészetnek szóló programot, mivel egyszerűen nincs elegendő kapacitás az Egyesült Államok hadiiparában, hogy egyszerre két, ilyen kaliberű és fontosságú vadászgépet kellő minőségben képesek legyenek előállítani. A felvetést végül elutasították, és egyszeri csúszást követően

végül a Boeing a B-21 Raider hatodik generációs lopakodó bombázót fejlesztő Northrop Grummant legyűrve szeptember 29-én megkapta a 20 milliárd dolláros megbízást.

6th-gen edge.Thank you, @USNavy, for continuing our partnership to design, build and deliver your F/A-XX aircraft. We’re honored to produce the 6th-generation fighter that will revolutionize advancements in naval aviation to maintain U.S. carrier air superiority.Release:… pic.twitter.com/LaGUxgefSm https://x.com/USNavy?ref_src=twsrc%5Etfw — Boeing Defense (@BoeingDefense) September 29, 2026

Azzal, hogy az F-47-es, a légierőnek szánt hatodik generációs gépet is fejlesztő cégnek adták a programot, azonnal felmerültek kétségek és lehetőségek egyszerre:

Az első pont, hogy a Boeing kifejezetten erre készült, korábban már emelgette a vállalat vezetése, hogy konkrétan számolnak a két párhuzamos munkálattal. Steve Parker, a Boeing Defense, Space & Security elnök-vezérigazgatója szerint a befektetéseket is ennek mentén határozták meg. Könnyen lehet, hogy alapvetően már az első elnyert hatodik generációs fejlesztéshez igazították a pályázatot.

Steve Parker, a Boeing Defense, Space & Security elnök-vezérigazgatója szerint a befektetéseket is ennek mentén határozták meg. Könnyen lehet, hogy alapvetően már az első elnyert hatodik generációs fejlesztéshez igazították a pályázatot. Ebből fakad, hogy a jelek szerint a védelmi konglomerátum pontosan tisztában lehet azzal, hogy mire kell odafigyelni, több tapasztalata van a vetélytársainál, ami pozitívum lehetett a döntésnél.

több tapasztalata van a vetélytársainál, ami pozitívum lehetett a döntésnél. A magabiztosság az egyik legnagyobb félelmet is letekerhette, miszerint egyszerűen nem lesz elegendő kapacitás egyetlen cégnél, hogy egyszerre két, párhuzamosan futó hatodik generációs géphez. Korábban egyébként nem pusztán egyetlen cégről volt szó, hanem a teljes amerikai kapacitásról.

hogy egyszerre két, párhuzamosan futó hatodik generációs géphez. Korábban egyébként nem pusztán egyetlen cégről volt szó, hanem a teljes amerikai kapacitásról. Az egész terv azt a feltételezést adja, hogy egyáltalán nem biztos, hogy valójában két külön gépről lesz szó, eltérő névvel, könnyen lehetséges, hogy egy hatodik generációs gépet fejlesztenek majd eltérő specifikációkkal, amely alkalmas lesz a légierő és a haditengerészet igényeit is kielégíteni.

Valószínűleg ennél a pontnál nem fog lezárulni az amerikai következő generációs gépek fejlesztése, mivel például a hatodik generációs képességekből teljesen kimaradó Lockheed nem szeretne lemaradni, ezért azon gondolkodnak, hogy az F-35-öt fejlesztik tovább. A vállalat egyelőre nem gondolkodik konkrétan a hatodik generációs képességek elérésében, sokkal

inkább egy amolyan 5++ vagy 5,5. generációs gépre gondoltak, ami szerintük költséghatékonyabb lehet.

Ez egyelőre még csak felvetés, illetve azt sem szabad elfelejteni, hogy némileg megrendült a bizalom a vállalattal szemben, ami kétségessé teszi, hogy Washington mennyire akarna tőle vásárolni a jövőben. Az instabillá váló pozícióját jól szemlélteti néhány eset: a végletekig elhúzódó szoftverfrissítés, vagy a radarok nélkül átadott vadászgépek is jelentősen rontották a vállalat megítélését.

A jövő szupervadásza

Az első fantáziaképekből még nem túl sokat lehet megállapítani az F/A-XX várható képességeiről, az ugyanakkor már azonnal szembetűnő volt a katonai szakértők számára, hogy a kialakítása nagyon hasonlít az F-47-esére. Ez a tény azt a lehetőséget erősíti, hogy könnyen lehet, hogy az F-35-öshöz hasonló megoldásra kerül sor: lényegében egy gépet fejlesztenek, amely különböző feladatokhoz kap specifikációkat. A Lockheed a jelenleg szolgálatban lévő legmodernebb vadászgépnek szinte minden célhoz igazítottan gyárt eltérő típusokat. Annyit tudni, hogy az egyik legfontosabb szempontot a megnövelt hatótávolság jelenti, valamint az, hogy amolyan központi elemként lesz képes együttműködni pilóta nélküli drónokkal. Ezek a tulajdonságok meglesznek a szárazföldi bázisú, főként a sebességre és a magasságra, valamint a behatolásra fókuszáló F-47 esetében is, de azért bőven vannak különbségek. Az F/A-XX esetében a csapásmérés kiemelt figyelmet kap. A tengeri környezet egyben azt jelenti az utóbbi gépnél, hogy teljesen más felületre van szükség a korrózió elleni védelem szempontjából.

RTX (formerly Raytheon) released a promo video showing CGI of the U.S. Air Force’s F-47 sixth-gen fighter under the NGAD program.Boeing won the main F-47 airframe contract (2025).RTX contributes engines (NGAP/XA103 adaptive engine via Pratt & Whitney).First flight target:… pic.twitter.com/vLzN4EQIIM https://t.co/vLzN4EQIIM — Clash Report (@clashreport) February 20, 2026

A The War Zone katonai szaklap azonnal igyekezett a lehető legtöbbet megtudni a gépről a fantáziaképek alapján, ugyanakkor azt rögtön kiemelték, hogy ennyiből még semmi sem biztos. Megemlítették például azt is, hogy

az ellenséges hírszerzés megtévesztése céljából teljesen máshogy is ábrázolhatják a járművet, mint amilyen a végleges formaterv lesz.

A biztonság kulcsfontosságú, emlékezetes, hogy az ötödik generációs F-35-ösök több érzékeny adatát is ellopták a kínaiak, több szakértő szerint ezeket fel is használták a saját, J-20-as gépük tervezésénél. Most ezt a blamát mindenképpen el kellene kerülniük, főleg, hogy az elmúlt években Kína nagyon durván a „nyakára nőtt” az Egyesült Államoknak. Azt az elemzés kiemeli, hogy ezen túl egy rendkívül széles, farok nélküli, nehéz taktikai vadászgép látható. Egy másik rajz alapján együléses verziót sejtenek, ami a mesterséges intelligencia kiemelt szerepére utal az irányításban. A rendkívül széles orr egy nagyméretű radar elhelyezésére utal.

Korábban születtek olyan munkák is, amelyek azt a megállapítást tették, hogy egyszerűen nem lehetséges, hogy két, egymástól ennyire eltérő gépet egy típuson belül megoldjanak. A Boeing égisze alatt futó programok ugyanakkor például a meghajtásban tudnak hasznos információt átadni. Ugyanakkor éppen az F-35A és az F-35C közötti jelentős módosítások mutatták be érzékletesen, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez még azonos gépen belül hatékonyan elvégezhető. Különösen az lehet kérdés az Egyesült Államok számára, hogy mi a gyorsabb, ugyanis az ötödik generációs gépnél sokat csúsztak a repülőgép-hordozókra tervezett példányokkal. Ráadásul teljesen más aerodinamikai tulajdonságokat követel meg a tisztán légifölényre és a haditengerészetnek tervezett gépek között. Valószínűleg a Pentagon azzal számolt, hogy a különbségek ellenére is bőven tud mit meríteni az F-47-s eddigi eredményeiből az F/A-XX, ami felgyorsíthatja a programot – akár azonos gép, külön specifikációkban, akár külön gépekben gondolkodnak.

A döntéssel mindenesetre a haditengerészet egy időre fellélegezhet, bízva abban, hogy az ütemtervnek megfelelően már a 2030-as évektől kezdve birtokba vehetik az új gépet, és lecserélhetik az 1990-es évek elejéről szolgáló F/A-18E/F Super Horneteket és a és az EA-18G Growlereket.

A hatodik generációs vadászgép generációs ugrást jelent a légi fölényben, és páratlan képességeket biztosít a világ legjobb pilótáinak a harchoz, a győzelemhez és a biztonságban hazatéréshez

– nyilatkozta optimistán Hung Cao, az amerikai haditengerészet megbízott minisztere.

Via ACuriousPLAFan/SDF:„Looks like someone got a few pretty close shots of the J-XDS/50's bottom and rear. Posted by @数性体 on Weibo.Though, I would like to caution of any possible AI-enhancements in these photos.“ pic.twitter.com/QZTDYQNu9w https://t.co/QZTDYQNu9w — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) June 2, 2026

A legnagyobb kérdést most egyértelműen az jelenti, hogy a hadiipari óriás milyen sebességgel lesz képes megbirkózni a feladattal, ugyanis Kína szinte naponta villantja fel a saját hatodik generációs gépeit. Ez egyértelműen tekinthető erődemonstrációnak, Peking – a nyilvánvaló tesztelési szándékok mellett – az egész világnak a tudtára akarja adni, hogy hol tartanak a projektekkel. A J-36 és a J-50 névre hallgató koncepciókról egyre többet tudni, látványosan eltér a kettő kialakítása, de arról még szinte semmit sem tudni, hogy milyen képességekkel bírnak majd a jövőben. Az bizonyos, hogy már számos eltérő prototípust vetettek be.

Washington nyilvánvalóan az első akar lenni, amely rendszeresíteni tud egy (két) hatodik generációs vadászgépet a légierőnél és a haditengerészetnél.

A rendelkezésre álló fejlesztési és gyártási kapacitások kétséges mennyisége mellett még ott van, hogy a Boeingnek más projektekre is oda kell figyelnie, például az F-15EX projektre is most kaptak 2,38 milliárd dolláros megbízást. Nem lenne meglepetés, hogy egy amerikai hadiipari fejlesztés megcsúszna, ez rendszeresen előfordul, de ez most a lehető legrosszabbkor jönne a Pentagonnak.

Címlapkép forrása: Boeing