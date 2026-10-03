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Annyira jóban lenne Trumppal az egykori ősi ellenség, hogy még egy TOP10-es bűnözőt is adott ajándékba
Globál

Annyira jóban lenne Trumppal az egykori ősi ellenség, hogy még egy TOP10-es bűnözőt is adott ajándékba

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Átadták az Egyesült Államoknak az FBI egyik legkeresettebb szökevényét, egy venezuelai állampolgárt, ami a caracasi kormány és a Trump-adminisztráció közötti bűnüldözési együttműködés további elmélyülését jelzi - közölte a Bloomberg.

Az 50 éves Aníbal Alexander Canelón Aguirre – ismertebb nevén "Prométheusz" vagy "A Mérnök" – pénteken állt a nebraskai szövetségi bíróság elé, miután a múlt hónapban elfogták Venezuelában. Az amerikai igazságügyi minisztérium közleménye szerint a férfi nem vallotta magát bűnösnek. A vádak között banki csalásra irányuló összeesküvés, pénzmosás és a terrorizmus anyagi támogatása szerepel. A hatóságok szerint Canelón egy olyan kártékony szoftver kifejlesztésében és használatában vett részt, amellyel amerikai bankautomatákból loptak készpénzt a Tren de Aragua nevű bűnszervezet működésének finanszírozására.

Az ügy komoly precedenst teremthet, mivel Washington tucatnyi venezuelai üzletember, volt tisztségviselő és más, az Egyesült Államokban vádemelés alatt álló személy kiadatását szeretné elérni. Venezuela májusban deportálta Alex Saabot, a megbuktatott Nicolás Maduro elnök egykori bizalmasát is.

Az átadás jogi háttere nem teljesen tisztázott, mivel a venezuelai alkotmány tiltja a saját állampolgárok kiadatását. Saabbal ellentétben – aki kolumbiai születésű, honosított venezuelai állampolgár volt – Canelón Venezuelában született. Az igazságügyi minisztérium nem is kiadatásként hivatkozott az ügyre. Kash Patel, az FBI igazgatója a több mint száz, az elmúlt másfél évben végrehajtott "külföldi őrizetátadás" egyikeként írta le az esetet.

Canelónt szeptemberben, a 15-e előtti hétvégén fogták el Venezuelában.

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Márciusban került fel az FBI tíz legkeresettebb szökevényének listájára,

Patel szerint ő volt az első kiberbűnözéssel gyanúsított személy, akit valaha felvettek erre a listára. A Trump-adminisztráció a Tren de Araguát külföldi terrorszervezetnek minősítette, a pénzügyminisztérium pedig szeptember 30-án szankciókat vetett ki Canelónra és a hálózat más tagjaira.

A férfi ellen 2025 decemberében emelt vádat egy nebraskai szövetségi esküdtszék. A szélesebb körű nyomozás összesen 120 vádlott ellen indított eljárást, és 47 amerikai államra, Washingtonra, valamint több külföldi országra kiterjedő támadásokat és támadási kísérleteket tárt fel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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