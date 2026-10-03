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Bemutatta a jövő harckocsiját Oroszország, köröket vernének a világra - Csak épp van vele egy-két probléma
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Bemutatta a jövő harckocsiját Oroszország, köröket vernének a világra - Csak épp van vele egy-két probléma

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Oroszország a Központ-2026 elnevezésű stratégiai hadgyakorlaton mutatta be a T–72B3M harckocsi alvázára épített Sturm robotharckocsit. A bemutató során azonban több technikai probléma is felmerült - tudósított a Militarnyi.

A bemutatóra október 2-án került sor a cseljabinszki régióban található csebarkuli lőtéren. Az Uralvagonzavod által közzétett felvételeken személyzet nélküli harcjárművek láthatók, amelyeket hagyományosnak vehető harckocsitoronnyal, valamint a BMPT jellegű, tűztámogatásra szánt modullal szereltek fel.

Andrej Taraszenko páncélos-hadtörténész szerint a Sturm egy régebbi fejlesztés, amely a távirányított aknamentesítő járművek technológiáján alapul. A szakértő élesen bírálta a koncepciót, mivel a rendszer működéséhez közvetlen rálátás szükséges a jármű és az irányítóállás között.

Amennyire tudom, a gép elveszíti a kapcsolatot a terep takarásában, ezért közvetlen rálátás kell a vezérléshez. A koncepciónak csak akkor van értelme, ha Starlinket vagy ahhoz hasonló rendszert – például az orosz Rasszvetet – használják

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– jegyezte meg Taraszenko.

A Defence Blog orosz forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a Sturm a hadgyakorlat során többször is elvesztette a rádiókapcsolatot az irányítójárművel. A szaklap állítása szerint a Vlagyimir Putyin jelenlétében megtartott bemutatón a technikai meghibásodástól tartva végül nem is alkalmaztak távirányítást, hanem egy harckocsivezető ült a járműbe.

Ennek ellenére a gép a bemutató közben elakadt egy sáros árokban.

A robotkomplexumot eredetileg négy változatban tervezték, eltérő fegyverzettel: 125 milliméteres, rövidített csövű harckocsiágyúval (bár egy 152 milliméteres változat is szóba került), lángszórós blokkokkal, ikercsövű, 30 milliméteres gépágyúmodullal (BMPT), valamint a TOSz–1A rendszerből ismert, 220 milliméteres termobárikus rakétákkal. Az irányítóállást szintén T–72B3 alvázra építették, amely elméletileg egy szakasznyi harcjármű irányítására képes 3 kilométeres körzetben.

A hadgyakorlaton a Sturm mellett egyébként T–14 Armata és T–90M Proriv harckocsikat is bevetettek Aréna aktív drónelhárító rendszerrel felszerelve, emellett a Szpiridon elnevezésű harckocsitámogató járművet is bemutatták.

Az Aréna is elég érdekesen vizsgázott, miután az egyik drónt talán túlságosan későn érzékelte, illetve egy másik, kisebb eszközt egész egyszerűen észre sem vett a hadgyakorlat során:

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A címlapkép illusztráció, azon egy T-90-es harckocsi látható. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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