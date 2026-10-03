Bemutatta a jövő harckocsiját Oroszország, köröket vernének a világra - Csak épp van vele egy-két probléma

A bemutatóra október 2-án került sor a cseljabinszki régióban található csebarkuli lőtéren. Az Uralvagonzavod által közzétett felvételeken személyzet nélküli harcjárművek láthatók, amelyeket hagyományosnak vehető harckocsitoronnyal, valamint a BMPT jellegű, tűztámogatásra szánt modullal szereltek fel.

Záběry rusského tanku TSHRK Sturm během demonstrace palebné síly na cvičišti Čebarkul v Čeljabinské oblasti. Poprvé byl spatřen na UVZ. ⬇️ pic.twitter.com/oi0MqGXksC https://t.co/oi0MqGXksC — Tomáš Doupal (@TomasDoupa39474) October 3, 2026

Andrej Taraszenko páncélos-hadtörténész szerint a Sturm egy régebbi fejlesztés, amely a távirányított aknamentesítő járművek technológiáján alapul. A szakértő élesen bírálta a koncepciót, mivel a rendszer működéséhez közvetlen rálátás szükséges a jármű és az irányítóállás között.

Amennyire tudom, a gép elveszíti a kapcsolatot a terep takarásában, ezért közvetlen rálátás kell a vezérléshez. A koncepciónak csak akkor van értelme, ha Starlinket vagy ahhoz hasonló rendszert – például az orosz Rasszvetet – használják

– jegyezte meg Taraszenko.

A Defence Blog orosz forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a Sturm a hadgyakorlat során többször is elvesztette a rádiókapcsolatot az irányítójárművel. A szaklap állítása szerint a Vlagyimir Putyin jelenlétében megtartott bemutatón a technikai meghibásodástól tartva végül nem is alkalmaztak távirányítást, hanem egy harckocsivezető ült a járműbe.

Ennek ellenére a gép a bemutató közben elakadt egy sáros árokban.

️ Russland hat den schweren Angriff-Roboterkomplex "Sturm" vorgeführt, der auf der Basis des T-72B3M-Panzers entwickelt wurde.Während der Übungen verlor "Sturm" wiederholt die Funkverbindung zur Steuereinheit. pic.twitter.com/wpVt8yUkDW https://t.co/wpVt8yUkDW — Siegfried Brandenburg gegen Nazis (@Siegfri41835106) October 3, 2026

A robotkomplexumot eredetileg négy változatban tervezték, eltérő fegyverzettel: 125 milliméteres, rövidített csövű harckocsiágyúval (bár egy 152 milliméteres változat is szóba került), lángszórós blokkokkal, ikercsövű, 30 milliméteres gépágyúmodullal (BMPT), valamint a TOSz–1A rendszerből ismert, 220 milliméteres termobárikus rakétákkal. Az irányítóállást szintén T–72B3 alvázra építették, amely elméletileg egy szakasznyi harcjármű irányítására képes 3 kilométeres körzetben.

A hadgyakorlaton a Sturm mellett egyébként T–14 Armata és T–90M Proriv harckocsikat is bevetettek Aréna aktív drónelhárító rendszerrel felszerelve, emellett a Szpiridon elnevezésű harckocsitámogató járművet is bemutatták.

Az Aréna is elég érdekesen vizsgázott, miután az egyik drónt talán túlságosan későn érzékelte, illetve egy másik, kisebb eszközt egész egyszerűen észre sem vett a hadgyakorlat során:

Russian Arena-M active protection system in use against FPV drones during training pic.twitter.com/MZHpntvLcF https://t.co/MZHpntvLcF — Preston Stewart (@prestonstew_) October 3, 2026

That's a miss.Russian Arena-M APS fails to detect an FPV drone that bonks it and flies away during training. pic.twitter.com/gugahQSvwz https://t.co/gugahQSvwz — Preston Stewart (@prestonstew_) October 3, 2026

A címlapkép illusztráció, azon egy T-90-es harckocsi látható. Címlapkép forrása: Getty Images