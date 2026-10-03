Eszkalálódik a háború: offenzívára készül a térség legerősebb katonai hatalma, több fronton indulhat támadás

Szaúd-Arábia heteken belül offenzívát indíthat a húszi fegyveresek ellen Jemenben, hogy visszaszerezze a Bab el-Mandeb-szoros feletti ellenőrzést, amelyet a milícia az elmúlt hónapban foglalt el – értesült a Reuters több regionális és nyugati tisztségviselőtől.

A hadműveletet a jemeni szárazföldi erők hajtanák végre szaúdi légicsapásokkal a hátuk mögött. Rijád két forgatókönyvet mérlegel, amelyek közül az egyik a Bab el-Mandeb környékére összpontosító szűkebb akció, a másik pedig egy olyan szélesebb körű offenzíva, amely egyidejűleg több frontot – al-Bajdá, Maríb, Taizz és al-Dzsauf tartományt – érintene.

A bevetés léptékétől függően akár százezer jemeni katonát is mozgósíthatnak.

A szoros a Vörös-tenger déli kapuja, amely idén még nagyobb stratégiai jelentőségre tett szert, miután az iráni konfliktus miatt a Hormuzi-szoros gyakorlatilag használhatatlanná vált. A Reuters információi szerint Rijád arra a következtetésre jutott, hogy a húszikkal nem lehet új béketárgyalásokat kezdeni mindaddig, amíg a szoros feletti ellenőrzés globális alkupozíciót biztosít a lázadóknak.

Az Egyesült Államok katonai tanácsadókkal és hírszerzési adatokkal – többek között célmegjelöléssel – támogatja a szaúdi légierőt, ám Donald Trump korábban elutasította Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös közvetlen katonai beavatkozásra vonatkozó kérését. Törökország és Pakisztán – amellyel Szaúd-Arábia a múlt hónapban közös védelmi megállapodást írt alá – katonai eszközökkel járul hozzá a műveletekhez. Pakisztán négy szállítógépnyi felszerelést küldött Adenbe, köztük légvédelmi rendszereket, drónokat és könnyű tüzérségi eszközöket, emellett 30–40 ezer pakisztáni katona állomásozik Szaúd-Arábiában a királyság határainak védelme és a rakétaelhárítás érdekében. Franciaország szintén védelmi rendszereket és csapatokat küld a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőváros védelmére.

A húszik Irán legerősebb szövetségesévé váltak a Közel-Keleten, miután Izrael az elmúlt három évben meggyengítette a libanoni Hezbollahot. Az ellenük indított szaúdi offenzíva újabb konfliktuszónát nyitna a régióban, amelyet a 2023. október 7-i Hamász-támadás, majd az azt követő amerikai–izraeli–iráni háború óta folyamatos harcok sújtanak.

A hadművelet kimenetele ugyanakkor kérdéses, mivel a húszikkal szemben álló jemeni frakciók széttagoltak, a dél-jemeni, Egyesült Arab Emírségek által támogatott erők múlt téli önállósodási kísérlete pedig tovább gyengítette az egységet. Elemzők szerint a fegyveres csoportok egy része nincs felkészülve arra a tartós offenzívára, amelyre a fegyelmezett húszi haderővel szemben szükség lenne.

Forrás: Reuters

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