Figyelmeztetést adott ki Oroszország: távozásra szólította fel a külföldi diplomatákat és állampolgárokat

Oroszország ismételten felszólította az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldi állampolgárokat, hogy a Kijevet is érintő, folyamatos orosz csapások miatt haladéktalanul hagyják el az országot. Ezzel párhuzamosan Moszkva egy újabb Harkiv megyei település elfoglalásáról és kiterjedt katonai támadásokról számolt be.

Az orosz külügyminisztérium szombati közleményében hangsúlyozta, hogy semmilyen felelősséget nem vállal azokért, akik figyelmen kívül hagyják a felhívást, és továbbra is a háborús övezetben maradnak. A tárca emlékeztetett arra, hogy idén májusban már több ízben hivatalosan is kérték a külföldieket a távozásra, a helyi lakosságot pedig arra, hogy saját biztonsága érdekében tartsa távol magát a katonai és közigazgatási létesítményektől.

Bár számos nyugati ország – köztük az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és az uniós tagállamok – már korábban óva intette állampolgárait az ukrajnai utazásoktól, Moszkva szerint sokan mégis tudatosan teszik ki magukat az életveszélynek. Az orosz vezetés nehezményezi, hogy Kijevben továbbra is több nagykövetség működik (így nem lehet őket szétlőni), és

rendszeresek a külföldi tisztségviselők hivatalos látogatásai.

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