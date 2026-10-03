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Figyelmeztetett az államfő: olyan időszak jöhet Németországban, amely legutóbb Hitler felemelkedéséhez vezetett
Globál

Figyelmeztetett az államfő: olyan időszak jöhet Németországban, amely legutóbb Hitler felemelkedéséhez vezetett

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Frank-Walter Steinmeier német államfő a német egység napján mondott beszédében arra figyelmeztetett, hogy az ország a weimari köztársaságot idéző megosztottság felé sodródik, miközben szélsőséges erők dezinformációs kampányokkal ássák alá a demokráciát.

Steinmeier beszéde kifejezetten a múlt havi tartományi választásokra reagált. A keletnémet Szász-Anhaltban és Mecklenburg–Elő-Pomerániában a szélsőjobboldalinak minősített Alternatíva Németországért (AfD) szerezte meg a legtöbb szavazatot, Berlinben pedig a szélsőbaloldali Die Linke győzött. Friedrich Merz kancellár vezette konzervatív Kereszténydemokrata Unió (CDU) mindkét keleti tartományban történelmi vereséget szenvedett.

Az elnök nem nevezett meg egyetlen pártot sem, de élesen bírálta "a szélsőséges erők tűrhetetlen politikai demagógiáját", amely szerinte a szabadságot, a demokráciát és az ország egységét egyaránt veszélyezteti. Steinmeier elismerte, hogy a választók akár harmada is hátat fordít a köztársaság alapvető értékeinek – ez keleten és nyugaton egyaránt tapasztalható jelenség.

A demokratikus vitát Steinmeier szerint kifinomult dezinformációs kampányok mérgezik, amelyeket

a Kremlt szolgáló trollok, német szélsőjobboldali aktivisták vagy éppen téveszméket hirdető baloldali autoriter figurák eszelnek ki, a gátlástalan internetes oligarchák pedig elárasztják velük a világhálót.

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Az AfD visszautasítja a szélsőjobboldali jelzőt, és azt állítja, hogy a fősodratú pártok ezzel próbálják hitelteleníteni a milliók által osztott nézeteit. A párt több mint egy éve vezeti a közvélemény-kutatásokat, amit az életszínvonal csökkenése és a gazdasági hanyatlás miatti aggodalmak táplálnak.

Európa legnagyobb gazdasága komoly strukturális kihívásokkal küzd. Az ipart a kínai verseny szorítja vissza, az orosz–ukrán háború miatt elapadtak az olcsó energiaforrások, a tavaly a gazdaság élénkítésének ígéretével hatalomra került kormánykoalíció pedig egyelőre nem tudta megfordítani a negatív folyamatokat.

A Németországban nagyrészt ceremoniális, ám jelentős erkölcsi tekintéllyel bíró államfő közvetlen párhuzamot vont a második világháborút megelőző időszakkal, amikor a politikai szembenállás - a centrumpártok visszafogott fellépése, a romló gazdasági helyzet - a szélsőségek megerősödéséhez, a weimari demokrácia összeomlásához vezetett.

Hogy Berlin mennyiben válik hasonlatossá a weimari köztársasághoz, az egyelőre nyitott kérdés

– fogalmazott Steinmeier.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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