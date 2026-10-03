Hiába tart időtlen idők óta a háború, van, amit az orosz katonák tényleg képtelenek megtanulni

Az orosz-ukrán háború a kezdetek óta az egyik leginkább dokumentáltabb háború. A drónvideókon túl lelkes OSINT-csapatok elemeznek különböző műholdfelvételeket, fényképek alapján határoznak meg helyszíneket, így nem látott gyorsasággal buknak ki a turpisságok. Persze, mindez az orosz katonákat nem zavarja.

Nagy vita övezi jelenleg, hogy ki uralja Kupjanszkot, és térségét. Míg az ukránok (pl. a DeepStateMap) ukrán felségterületnek jelöli, rengeteg orosz térképész orosz megszállásról beszél már. Erre a vitára akart pontot tenni az orosz haderő egy videóval.

A felvételen ugyanakkor tisztán látható a Kupjanszk-Vuzloviji vasútállomás épülete (ez Kupjanksztól délkeletre, az Oszkil folyó bal partján található településrész) is,

csak éppen jobb állapotban, mint a mostanában előkerülő felvételek.

A friss felvételekkel összevetve ugyanis látható, több robbanás nyoma hiányzik az épületről. Elemzők szerint a felvétel nagyjából 2025-ben, és semmiképp sem idén készülhetett (kivéve, ha a frontvonalon alapvetően jutott idő az épület teljes helyreállítására is).

Nem ez az első alkalom, hogy az orosz haderő hamisított felvételekkel bukik meg, leghíresebb eset talán az volt, amikor két mezőgazdasági gépjárműről próbálták elhitetni, hogy Leopard 2-eseket semmisítettek meg. De korábban többször is felvételt töltöttek fel katonai célpontokról, amelyekre ezt követően lecsaptak az ukrán alakulatok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images