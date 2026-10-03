Hiába tart időtlen idők óta a háború, van, amit az orosz katonák tényleg képtelenek megtanulni

Nagy vita övezi jelenleg, hogy ki uralja Kupjanszkot, és térségét. Míg az ukránok (pl. a DeepStateMap) ukrán felségterületnek jelöli, rengeteg orosz térképész orosz megszállásról beszél már. Erre a vitára akart pontot tenni az orosz haderő egy videóval.
A felvételen ugyanakkor tisztán látható a Kupjanszk-Vuzloviji vasútállomás épülete (ez Kupjanksztól délkeletre, az Oszkil folyó bal partján található településrész) is,
csak éppen jobb állapotban, mint a mostanában előkerülő felvételek.
In another part of the video they show the building and ignoring the basically missing roof there's burn damage that's not visible in the soldier video, so it's imo most likely a fake created maybe from some drone footage taken last year. pic.twitter.com/h8e9zW87GH https://t.co/h8e9zW87GH— Justin Case (@justincbzz) October 2, 2026
A friss felvételekkel összevetve ugyanis látható, több robbanás nyoma hiányzik az épületről. Elemzők szerint a felvétel nagyjából 2025-ben, és semmiképp sem idén készülhetett (kivéve, ha a frontvonalon alapvetően jutott idő az épület teljes helyreállítására is).
Nem ez az első alkalom, hogy az orosz haderő hamisított felvételekkel bukik meg, leghíresebb eset talán az volt, amikor két mezőgazdasági gépjárműről próbálták elhitetni, hogy Leopard 2-eseket semmisítettek meg. De korábban többször is felvételt töltöttek fel katonai célpontokról, amelyekre ezt követően lecsaptak az ukrán alakulatok.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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