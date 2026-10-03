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Hiába titkolták, az űrből is látszik: tűz ütött ki a kulcsfontosságú olajfinomítónál a Közel-Keleten
Globál

Hiába titkolták, az űrből is látszik: tűz ütött ki a kulcsfontosságú olajfinomítónál a Közel-Keleten

Portfolio
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Tűz ütött ki az Aramco rijádi finomítójánál szombaton. A közösségi médiában terjedő, egyelőre függetlenül nem igazolt felvételek és műholdas adatok egyaránt lángokról és sűrű füstről tanúskodnak, miközben sem a szaúdi hatóságok, sem a húszik nem nyilatkoztak az esetről.

A NASA FIRMS műholdas jelzőrendszere szokatlanul intenzív hőkibocsátást (azaz robbanást, vagy erős tüzet) észlelt a finomító területén, a VIIRS-szenzor adatai pedig megerősítették az anomáliát. A NASA Terra műholdjának nyílt forrású felvételein kiterjedt tűz és valószínűsíthető vészfáklyázás látható, miközben a sűrű füst Rijád északi része felé sodródott.

A tűz keletkezésének okát egyelőre nem sikerült független forrásból megállapítani.

Egy szemtanú a Reuters hírügynökségnek megerősítette, hogy hatalmas füstoszlop és lángok látszottak az Aramco egyik létesítménye közelében szombaton. Az Aramco nem reagált a megkeresésekre.

A húszik és Szaúd-Arábia között egyre inkább éleződik a konfliktus az elmúlt időszakban, az iráni támogatást élvező jemeni csoport az utóbbi időben fokozta a szaúdi városok és az energetikai infrastruktúra elleni csapásokat. Múlt héten a húszi lázadók azt állították, hogy rakétákkal és drónokkal támadták meg az Aramco janbúi létesítményeit. Szaúd-Arábia ugyan hat ballisztikus rakéta elfogásáról számolt be, de az Aramco-létesítmények sérülését nem erősítette meg.

A rijádi finomító kapacítása alacsonyabb (kb. 120-130 ezer hordó), mint pl. az exportpiacra termelő janbúi létesítményé, de ez felelős a belső piac - főként a főváros és környéke - ellátásáért.

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Forrás: Reuters és Türkiye Today

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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