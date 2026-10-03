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Ismét fontos hidat ért orosz légicsapás Kijevben, az ukránok Volgográdnál találták el az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót - Háborús híreink szombaton
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Ismét fontos hidat ért orosz légicsapás Kijevben, az ukránok Volgográdnál találták el az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót - Háborús híreink szombaton

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Orosz légicsapás rongálta meg szombatra virradóra a kijevi Északi Hidat, miután a várost napok óta szünet nélkül érik támadások, amelyek az energetikai infrastruktúrát is célozzák. Az ukrán válaszcsapások sem maradnak el: a kelet-európai ország először vetette be éles körülmények között saját fejlesztésű, FP-7 típusú ballisztikus rakétáját, pénteken pedig sikeres támadást hajtott végre az egyik legnagyobb orosz olajfinomítóval szemben Volgográdban. A New York Times által pénteken bemutatott állítólagos orosz terv szerint eközben Putyin akár ezer rakétával és drónnal próbálná megsemmisíteni Ukrajna energetikai rendszerét a tél előtt.

Ismét orosz légicsapás ért egy fontos hidat Kijevben szombatra virradóra - számolt be a Kyiv Independent. Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon közölte, hogy a Dnyipro folyón átívelő Északi Hidat érte találat, a támadás megrongálta a híd felszínét és egy trolibuszkábelt, a hidat pedig lezárták a forgalom elől. A Kyiv Independent úgy tudja, hajnalban a fővárosban több helyen robbanásokat lehetett hallani, és drónok is feltűntek.

Kijevet napok óta gyakorlatilag szünet nélkül érik orosz támadások, Klicsko pénteken pedig kiemelte, hogy a város energetikai infrastruktúrája is a célpontok között van. Pénteken egy másik fontos kijevi hidat is támadás ért.

Eközben a Financial Times szerint Volodimir Zelenszkij arra kérte Donald Trumpot, hogy vezessen be szankciókat azok az orosz és kínai vállalatok ellen, amelyek az ukrán elnök szerint a Starlinkhez hasonló műholdas hálózat fejlesztésében vesznek részt. Zelenszkij arra figyelmeztetett, hogy miután a SpaceX letiltotta az orosz fél által használt Starlink-terminálokat, Moszkva felgyorsította a Raszvet nevű orosz műholdas hálózat fejlesztését. A SpaceX január végén indított átfogó intézkedéssorozatot, hogy leválassza az oroszokat a rendszerről, mivel egyre aktívabban használták a terminálokat csapásmérő drónok irányítására. Az orosz-ukrán háború legfontosabb aktuális eseményei a következők:

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