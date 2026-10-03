Kemény üzenetet küldött Ruszin-Szendi Romulusz a gyanúba keveredett Fideszes politikusoknak: "Emelt fővel álljanak a hatóságok elé!"

A kormánypárti politikusok az utóbbi időben politikai koncepciós eljárásként hivatkoznak a Seszták Miklós és Hankó Balázs ellen folyó hatósági vizsgálatokra - kezdi bejegyzését Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter. A hadügyi tárca vezetője szerint ugyanakkor óriási különbség van a politikai megrendelésre végrehajtott hatósági zaklatás és a milliárdos összegeket érintő közpénzek sorsát firtató törvényes nyomozások között.

Saját tapasztalatait felelevenítve felidézte, hogy miután 2025 februárjában nyíltan vállalta politikai szerepvállalását és a Tisza Párt mellé állt, azonnal lejáratókampány indult ellene, és rendkívül gyors ütemben hat eljárást is indítottak vele szemben. Otthonában rendőrök jelentek meg, rabosították, és lefoglalták a jogszerűen tartott fegyverét. Bár a hatóságok végül minden eljárást megszüntettek, az eljárásmódot valódi politikai nyomásgyakorlásként élte meg, amelynek egyetlen célja a megbélyegzés volt.

Ezzel szemben a kormánypárti politikusok ügyei mögött konkrét, számszerűsíthető költségvetési károk gyanúja húzódik meg

- hangsúlyozza a tárcavezető. Hankó Balázs esetében az ügyészség azt vizsgálja, hogy a Nemzeti Kulturális Alap forrásait 1079 esetben a jogszabályi céloktól eltérően használták-e fel, ami mintegy 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozhatott a központi költségvetésnek. Seszták Miklós kapcsán pedig állami megrendelésekhez köthető, többmilliárdos jogtalan előnyök gyanúja merült fel.

Ha felmerül annak megalapozott gyanúja, hogy a közpénzeket nem a kijelölt célokra fordították, egy jogállamban a hatóságok alapvető kötelessége a tények teljes körű feltárása

– jelentette ki a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulusz szerint a politikai közösségeknek ilyen esetekben nem akadályozniuk kellene a nyomozást, hanem az igazságszolgáltatás mellé állva kellene követelniük a tisztánlátást.

Ha nem történt bűncselekmény, azt ki kell mondani, ha viszont igen, annak le kell vonni a következményeit.

A honvédelmi miniszter bejegyzése végén kiemeli, hogy a tiszta lelkiismeretű szereplőknek nincs félnivalójuk a független vizsgálatoktól, emellett a politikai megbélyegzés és a valós bűncselekmények felderítése élesen elválik egymástól. Éppen ezért elvárható, hogy a gyanúba keveredett politikusok emelt fővel álljanak a hatóságok elé, és vállalják tetteik következményeit - zárja bejegyzését a honvédelmi tárca vezetője.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert