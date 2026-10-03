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Kiderült: béketárgyalás helyett a saját pecsenyéjüket sütögették Trump emberei Oroszországban
Globál

Kiderült: béketárgyalás helyett a saját pecsenyéjüket sütögették Trump emberei Oroszországban

Portfolio
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A New York Times szombati értesülése szerint a Trump-kormányzat Oroszországgal folytatott, az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásai egy többmilliárd dolláros olajüzlettel bővültek, amely olyan közel-keleti üzletembereknek kedvezne, akik üzleti kapcsolatban állnak Steve Witkoff amerikai különmegbízottal és Jared Kushnerrel.

A tranzakció az orosz Lukoil olajipari óriás nemzetközi érdekeltségeire, köztük olajmezőire, finomítóira és töltőállomás-hálózatára vonatkozik, megvalósításához pedig mind az amerikai kormányzat, mind a Kreml jóváhagyása szükséges. A lap értesülései szerint az üzletben érdekelt konzorcium tagjai között szerepel Todd Boehly amerikai milliárdos befektető,

két olyan közel-keleti vállalkozás, amely korábban Kushnerrel, illetve a Witkoff családdal üzletelt,

valamint az amerikai kormányzat egyik szerve is.

A New York Times a tárgyalásokra rálátó forrásokra hivatkozva azt írta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen vetette fel a megállapodás ötletét a Witkoff-fal és Kushnerrel szeptember 5-én, a Kremlben tartott megbeszélésen. Putyin azzal érvelt, hogy a tranzakció lebonyolítása az orosz fél számára is bizonyítaná, hogy lehet üzletet kötni az Egyesült Államokkal.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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