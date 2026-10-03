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Megint baj van a frontvonalban lévő atomerőműben - Életbe lépett a vészhelyzeti protokoll
Globál

Megint baj van a frontvonalban lévő atomerőműben - Életbe lépett a vészhelyzeti protokoll

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Az ukrán tüzérségi támadások az elmúlt hetekben megrongálták a zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátó berendezéseit, így a létesítmény jelenleg vészhelyzeti energiaforrásokról működik – közölte szombaton az erőmű vezetése.

A vezetőség tájékoztatása szerint a helyzet ellenőrzés alatt áll, a személyzet pedig folyamatosan figyelemmel kíséri a fejleményeket. Európa legnagyobb atomerőműve hat reaktorral rendelkezik, amelyek jelenleg nem termelnek áramot, a nukleáris fűtőelemek hűtéséhez azonban elengedhetetlen a külső tápvezetékeken keresztül érkező villamos energia. A hálózat kiesése után az erőmű tartalék áramforrásokra állt át.

Oroszország a 2022-ben indított háború első heteiben foglalta el a létesítményt. Azóta Moszkva és Kijev rendszeresen egymást vádolja az atomerőmű biztonságát veszélyeztető katonai tevékenységgel.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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