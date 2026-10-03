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Orosz dróntámadásban vesztette életét az OTP egyik kijevi alkalmazottja
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Orosz dróntámadásban vesztette életét az OTP egyik kijevi alkalmazottja

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Az OTP Bank a Telexnek megerősítette, hogy egy Kijevet ért orosz dróntámadásban meghalt ukrajnai leányvállalatuk egyik alkalmazottja.

A hír sajnos igaz, egy ukrán kollégánk életét vesztette egy Kijevet ért dróntámadásban. Az OTP minden anyagi és erkölcsi támogatást megad az áldozat családjának

– írta a portál kérdésére az OTP Bank.

Kuhárszki András, az OTP Bank digitális banki területének ügyvezető igazgatója pénteken LinkedIn-oldalán számolt be a 26 éves nő haláláról.

A fiatal nő az OTP Bank Ukraine egyik fiókjában dolgozott ügyfélszolgálati szakértőként.

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Címlapkép forrása: Erin Trieb/Bloomberg via Getty Images

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