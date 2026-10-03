Összeomlott egy szórakozóhely Spanyolországban, többen megsérültek

Az eset az ország északi részén lévő La Riojában történt.
A tűzoltók több mint 25 embert mentettek ki a romok alól, 11 sérült kórházba került.
Szemtanúk szerint először a szórakozóhely padlózata omlott be, majd ezt követően az épület teteje is.
Az ügyben a rendőrség vizsgálatot indított.
A Todoalicante című spanyol hírportál úgy tudja, az épület szerkezeti hibák miatt omlott be, és a tragédia idején mintegy 50-en tartózkodtak a szórakozóhelyen, ahol borfesztivál zajlott.
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