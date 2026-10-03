A közleményben a diplomáciai képviselet nem tért ki sem az újranyitás időpontjára, sem a részletekre, azonban a TV Globo brazil televíziós csatorna - amerikai kormányzati forrásra hivatkozva - bombafenyegetésről tett említést.
Ausztrália pénteken szintén bejelentette, hogy ideiglenesen bezárja brazíliai nagykövetségét,
mégpedig egy amerikai biztonsági figyelmeztetésre hivatkozva, valamint arra kérte állampolgárait, ne menjenek az amerikai nagykövetség, illetve az amerikai konzulátusok közelébe.
A G1 brazil hírportál szerint a brazil rendőrség megerősítette a biztonsági jelenlétet az amerikai nagykövetségnél, hozzátéve, hogy egyelőre semmiféle tudomása nincs fenyegetésről.
Az országban vasárnap tartanak elnökválasztást. A legfrissebb felmérések szerint a jelenlegi elnök, a baloldali Luiz Inácio Lula da Silva és kihívója, a jobboldali Flávio Bolsonaro támogatottsága nagyjából megegyezik, jócskán megelőzve a többi jelöltet.
Nem sokkal korábban a brazil hírszerzés esetleges amerikai befolyásolásra figyelmeztetett.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt a biztosítók új rémálma: borul a matek, ez lehet az „új Covid-járvány”
A biztosítóknak alapjaiban kell átalakítaniuk a kárigények modellezését.
Kiemelkedően jó befektetés a diploma Magyarországon, mégis túl kevesen tanulnak tovább
Új jelentés érkezett a magyar oktatás helyzetéről.
Kemény üzenetet küldött Ruszin-Szendi Romulusz a gyanúba keveredett Fideszes politikusoknak: "Emelt fővel álljanak a hatóságok elé!"
Saját példájával mutatott rá a koncepciós eljárás és az elszámoltatás közti különbségre.
Pattanásig feszült a helyzet a sorsdöntő választás előtt: sorra zárják be nagykövetségeiket a külföldi országok
Bombafenyegetés állhat az ideiglenes döntés hátterében.
Kármán András elmondta, hogy segít a kormány a nyugdíjasoknak
A tárcavezető a Tisza-kormány eddigi szociális intézkedéseit is értékelte.
A védelmi szektor sem aranybánya: máris jött az első pofon
Most nem elég a lelkesedés.
Pengeélen táncol a szomszédos ország gazdasága: sorsdöntő bejelentést tett a hitelminősítő
Egyetlen dolog mentette meg a recesszióval küzdő gazdaságot.
Új típusú ballisztikus rakétát tesztelhetett a távol-keleti diktatúra
700 kilométert repült az észak-koreai fegyver.
Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat
Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció
Nem a választó lett ostobább - a rendszer változott meg
A demokráciában elvileg minden szavazat ugyanannyit ér. A politikai befolyás azonban soha nem oszlott el egyenlően: akinek több pénze, szervezete vagy médiája van, az könnyebben... The post Nem a
McCormick & Company, Incorporated - elemzés
Az októberi Top 10 tizenegyedik helyezettje, megnézem, mit tud.CégismertetőA McCormick & Company (MKC) 1889-ben alakult, székhelye az amerikai Maryland állambeli Hunt Valley-ben található, és
A magyar termékenységi ráta a régió egyik legdurvább hullámvasútja
A BB tengely országainak termékenységi mutatója két évtizeden át emelkedett, 2021 óta viszont mind a tizenegy országban csökken. A régiós átlag három év alatt 1,62-ről... The post A magyar
Mennyire keresel jól: melyik jövedelmi tizedbe fér be a fizetésed 2026-ban?
A KSH a Bankmonitor kérésére elküldte a keresetek tizedekre bontott adatait 2026 első félévére vonatkozóan. Eszerint havi bruttó 1 270 500 forint felett kezdődött a felső tized, vagyis a telje
Benzinársapka-e az ingyen parkolás?
HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, Yo
Minierőművet minden garázsba!
Európa több országában válik üzleti szolgáltatássá a kétirányú töltés: a parkoló elektromos autó akkumulátora akkor veszi fel az áramot, amikor az bőséges és ol
Ingyen TBSZ mindenkinek? - Külföldi TBSZ lejelentése
A TBSZ piacon a Lightyear előhozta az ingyenes TBSZ gondolatát mindenki számára. Most új szereplő lépett be, az xtb is megnyitotta a saját TBSZ-ét. A feltételek hasonlóak, mint a LY esetében, v
Vége a hegymenetnek? Új trendben az OTP és a Mol
Rég látott pusztítás a magyar tőzsdén.
Mi mozgatja most a részvénypiacokat és mi lesz az OTP-vel?
Óvatosabb a hangulat.
Az Alföldön minden növény veszteséges volt – Vége az ország éléskamrájának?
A családi vagyont élik fel a gazdák.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Grafikonolvasás a gyakorlatban, tőzsdepiaci kutatóexpedició
A technikai elemzés lényege, hogy a pénzügyi piacokon lévő kereslet és kínálat erejét vizsgálja, és ezáltal próbáljon meg következtetéseket levonni a jövőbeli tendenciákra.