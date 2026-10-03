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Pattanásig feszült a helyzet a sorsdöntő választás előtt: sorra zárják be nagykövetségeiket a külföldi országok
Globál

Pattanásig feszült a helyzet a sorsdöntő választás előtt: sorra zárják be nagykövetségeiket a külföldi országok

MTI
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Biztonsági okokra hivatkozva átmenetileg bezárta brazíliai nagykövetségét az Egyesült Államok pénteken, két nappal a dél-amerikai országban tartandó elnökválasztás előtt.

A közleményben a diplomáciai képviselet nem tért ki sem az újranyitás időpontjára, sem a részletekre, azonban a TV Globo brazil televíziós csatorna - amerikai kormányzati forrásra hivatkozva - bombafenyegetésről tett említést.

Ausztrália pénteken szintén bejelentette, hogy ideiglenesen bezárja brazíliai nagykövetségét,

mégpedig egy amerikai biztonsági figyelmeztetésre hivatkozva, valamint arra kérte állampolgárait, ne menjenek az amerikai nagykövetség, illetve az amerikai konzulátusok közelébe.

A G1 brazil hírportál szerint a brazil rendőrség megerősítette a biztonsági jelenlétet az amerikai nagykövetségnél, hozzátéve, hogy egyelőre semmiféle tudomása nincs fenyegetésről.

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Az országban vasárnap tartanak elnökválasztást. A legfrissebb felmérések szerint a jelenlegi elnök, a baloldali Luiz Inácio Lula da Silva és kihívója, a jobboldali Flávio Bolsonaro támogatottsága nagyjából megegyezik, jócskán megelőzve a többi jelöltet.

Nem sokkal korábban a brazil hírszerzés esetleges amerikai befolyásolásra figyelmeztetett.

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