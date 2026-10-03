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Továbbra is forrong a Közel-Kelet: a lázadók újabb olajlétesítményt támadtak
Globál

Továbbra is forrong a Közel-Kelet: a lázadók újabb olajlétesítményt támadtak

Portfolio
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A jemeni húszi fegyveresek szombaton bejelentették, hogy ballisztikus rakétákkal és drónokkal hajtottak végre támadást a szaúd-arábiai állami olajvállalat, az Aramco egyik rijádi létesítménye ellen.

A lázadó csoport közleménye szerint a szaúdi olajóriás fővárosi egységét vették célba a csapás során, amelyhez rakétákat és drónokat egyaránt felhasználtak.

Szaúd-Arábia egyelőre nem erősítette meg a támadás tényét, és az esetleges károkról sem érkezett még hivatalos tájékoztatás.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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