Új típusú ballisztikus rakétát tesztelhetett a távol-keleti diktatúra

Az indítást Vonszan város közelében hajtották végre, helyi idő szerint kora reggel.
A dél-koreai és az amerikai szakemberek még elemzik a rakétakísérlet részleteit – tették hozzá Szöulban. A hadsereg azt is közölte, hogy továbbra is figyelemmel kíséri az észak-koreai teszteket, és információit mindig megosztja amerikai és japán partnereivel.
Dél-Koreában szombaton megbeszélést tart a nemzetbiztonsági tanács az ügyben.
A japán parti őrség azt írta, hogy a rakéta feltehetőleg a tengerbe zuhant. Az őrség a térségben tartózkodó hajókat fokozott óvatosságra kérte.
Idén ez már legalább a tizedik észak-koreai rakétakísérlet volt. A Szöulban működő, észak-koreai ügyekre szakosodott Szedzsong kutatóintézet alelnöke
nem zárta ki, hogy Phenjan ezúttal egy új típusú ballisztikus rakétát tesztelt.
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