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Új típusú ballisztikus rakétát tesztelhetett a távol-keleti diktatúra
Globál

Új típusú ballisztikus rakétát tesztelhetett a távol-keleti diktatúra

MTI
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Ballisztikus rakétát lőtt ki szombaton Észak-Korea a keleti partjairól a tenger felé, és a rakéta több mint 700 kilométert repült, mielőtt a vízbe zuhant – közölte a dél-koreai hadsereg és a japán parti őrség.

Az indítást Vonszan város közelében hajtották végre, helyi idő szerint kora reggel.

A dél-koreai és az amerikai szakemberek még elemzik a rakétakísérlet részleteit – tették hozzá Szöulban. A hadsereg azt is közölte, hogy továbbra is figyelemmel kíséri az észak-koreai teszteket, és információit mindig megosztja amerikai és japán partnereivel.

Dél-Koreában szombaton megbeszélést tart a nemzetbiztonsági tanács az ügyben.

A japán parti őrség azt írta, hogy a rakéta feltehetőleg a tengerbe zuhant. Az őrség a térségben tartózkodó hajókat fokozott óvatosságra kérte.

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Idén ez már legalább a tizedik észak-koreai rakétakísérlet volt. A Szöulban működő, észak-koreai ügyekre szakosodott Szedzsong kutatóintézet alelnöke

nem zárta ki, hogy Phenjan ezúttal egy új típusú ballisztikus rakétát tesztelt.

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