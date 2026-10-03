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Zelenszkij: nem fogunk orosz polgári célpontokat támadni
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Zelenszkij: nem fogunk orosz polgári célpontokat támadni

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Reuters hírügynökségnek adott interjújában kijelentette, hogy Ukrajna nem fog orosz polgári célpontokat támadni.

Az ukrán államfő ezzel egyértelművé tette Kijev álláspontját a háború során alkalmazott célpontválasztási stratégiáról.

Zelenszkij szavai arra utalnak, hogy Ukrajna – a rendelkezésére álló nyugati és saját gyártású fegyverek ellenére – továbbra is kizárólag katonai célpontokra korlátozza a csapásait orosz területen.

A nyilatkozat különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Oroszország rendszeresen mér csapásokat ukrán lakóépületekre, kórházakra és egyéb polgári infrastruktúrára.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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