A háború leállításával álltak elő ukrán képviselők, dörgedelmes választ adott nekik Zelenszkij

Zelenszkij, akit az Ukrajinszka Pravda című hírportál idézett, úgy fogalmazott, hogy
meghajolni Vlagyimir Putyin orosz elnök és Oroszország előtt Ukrajna megtörését jelentené.
Hozzátette, hogy a nemzeti egység a megválasztott képviselők felelőssége is, és semmiképp nem szabad feladniuk az ország nemzeti érdekeit.
Zelenszkij elsősorban Olekszij Honcsarenko ukrán parlamenti képviselő pénteki felhívására reagált.
Jelenleg a valóság a következő: elveszítjük a háborút, hatalmas számban veszítünk embereket, nincs saját pénzünk nem csupán a háború folytatására, hanem még az ország működtetésére sem, tönkretesszük az üzleti életet és a gazdaságot (...), és a feltételek, amelyeket kapunk, minden egyes alkalommal rosszabbak az előzőknél
- fogalmazott az ellenzéki Európai Szolidaritás párt politikusa.
Nem tudunk azonnal megegyezni a háború befejezéséről
- szögezte le a képviselő, hozzátéve ugyanakkor, hogy ha lépésről lépésre elkezdenek megegyezni, és betartják ezeket a megállapodásokat, akkor fokozatosan nagyobb dolgokról is meg lehet majd egyezni.
És végül elérhetjük a békét
- mondta. A képviselő úgy vélte, hogy Oroszországnak jelzést kell adni például a NATO-val kapcsolatos semlegesség kérdésében.
Honcsarenko szerint a legnehezebb kérdést a Donyec-medence jelenti. Mint fogalmazott, a támadások véget érését követően megállapodást lehet majd elérni arról, hogy a csapatok megálljanak a frontvonalakon, "egy semleges övezetről, az orosz, illetve ukrán csapatok kivonásáról, egy az ENSZ ellenőrzése alatt lévő zónáról".
Az Európai Szolidaritás párt közleményben reagált Honcsarenko kijelentéseire, hangsúlyozva, hogy
a béke nem jelentheti az ukrán államiság és identitás feladását,
a felelősségteljes ukrán politikusoknak pedig nem szabad társadalmi megosztottságra törekedniük", hanem "a fegyveres erők támogatásán, az állam megerősítésén, az aktív diplomácián és az Oroszországra gyakorolt nemzetközi nyomáson kell fáradozniuk a háború befejezése érdekében".
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