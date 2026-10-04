A háború leállításával álltak elő ukrán képviselők, dörgedelmes választ adott nekik Zelenszkij

Ukrajna nem hajolhat meg Oroszország előtt - jelentette ki vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (címlapképünkön) arra reagálva, hogy egyes parlamenti képviselők a harci műveletek leállítását és az Oroszországi Föderációval folytatandó tárgyalásokat szorgalmazták - írja a Reuters.

Zelenszkij, akit az Ukrajinszka Pravda című hírportál idézett, úgy fogalmazott, hogy

meghajolni Vlagyimir Putyin orosz elnök és Oroszország előtt Ukrajna megtörését jelentené.

Hozzátette, hogy a nemzeti egység a megválasztott képviselők felelőssége is, és semmiképp nem szabad feladniuk az ország nemzeti érdekeit.

Zelenszkij elsősorban Olekszij Honcsarenko ukrán parlamenti képviselő pénteki felhívására reagált.

Jelenleg a valóság a következő: elveszítjük a háborút, hatalmas számban veszítünk embereket, nincs saját pénzünk nem csupán a háború folytatására, hanem még az ország működtetésére sem, tönkretesszük az üzleti életet és a gazdaságot (...), és a feltételek, amelyeket kapunk, minden egyes alkalommal rosszabbak az előzőknél

- fogalmazott az ellenzéki Európai Szolidaritás párt politikusa.

Nem tudunk azonnal megegyezni a háború befejezéséről

- szögezte le a képviselő, hozzátéve ugyanakkor, hogy ha lépésről lépésre elkezdenek megegyezni, és betartják ezeket a megállapodásokat, akkor fokozatosan nagyobb dolgokról is meg lehet majd egyezni.

És végül elérhetjük a békét

- mondta. A képviselő úgy vélte, hogy Oroszországnak jelzést kell adni például a NATO-val kapcsolatos semlegesség kérdésében.

Honcsarenko szerint a legnehezebb kérdést a Donyec-medence jelenti. Mint fogalmazott, a támadások véget érését követően megállapodást lehet majd elérni arról, hogy a csapatok megálljanak a frontvonalakon, "egy semleges övezetről, az orosz, illetve ukrán csapatok kivonásáról, egy az ENSZ ellenőrzése alatt lévő zónáról".

Az Európai Szolidaritás párt közleményben reagált Honcsarenko kijelentéseire, hangsúlyozva, hogy

a béke nem jelentheti az ukrán államiság és identitás feladását,

a felelősségteljes ukrán politikusoknak pedig nem szabad társadalmi megosztottságra törekedniük", hanem "a fegyveres erők támogatásán, az állam megerősítésén, az aktív diplomácián és az Oroszországra gyakorolt nemzetközi nyomáson kell fáradozniuk a háború befejezése érdekében".

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