A volt orosz elnök nyíltan háborúval fenyegette Moszkva volt szövetségesét: könnyen Ukrajna sorsára juthatnak

Örményország és Oroszország között folyamatosan romlik a kapcsolat, miután a kaukázusi ország inkább kiszakadna Moszkva befolyási övezetéből és a Nyugattal keresi a kapcsolódási pontokat. A fejlemény nem előzmény nélküli, ugyanis az országban állomásozó orosz katonák lényegében tétlenül nézték végig, amikor 2020-ban és 2023-ban a szomszédos azeri hadsereg megtámadta Hegyi-Karabahot, az autonóm örmény területet, amely lényegében Jereván irányítása alatt állt. A helyzetet most Medvegyev is kommentálta:
Örményország Nyugathoz való közeledésének hátterében Oroszország megkezdte egy ilyen irány lehetséges következményeinek megvitatását, és párhuzamot vont az ukrán forgatókönyvvel
– jelentette ki a volt orosz elnök, aki jelenleg az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke.
Hangsúlyozta, hogy szerinte a kaukázusi ország szándékosan változtatja meg a fejlődés irányvonalat, ami negatív hatást fog gyakorolni. Ezt követően lényegében nyílt fenyegetést is küldött Örményországnak:
A legrosszabb dolog, ami Örményországgal történhet, az az, hogy egy új Ukrajnává válik
– mondta.
Ukrajna ellen 2022 februárjában indított nagyszabású katonai inváziót Oroszország, a háború máig nem zárult le, annak ellenére, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „három nap alatt” le akarta zárni az ügyet. Örményországnak nincs közös határa Oroszországgal, így egy hasonló forgatókönyv csak akkor valósulhat meg, ha Azerbajdzsán vagy Grúzia átengedi az orosz csapatokat a területén.
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