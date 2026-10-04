Az ENSZ a háborúról: idén hetente átlagosan több mint 400 civil halt vagy sebesült meg Ukrajnában

A hivatal összesen 15 280 polgári áldozatot – halottat és sebesültet – dokumentált idén január és augusztus között. Oroszország az elmúlt hónapokban fokozta a polgári infrastruktúra elleni támadásokat, a frontvonalak mentén közel 2500 civilt öltek meg vagy sebesítettek meg az orosz siklóbombák, ami 62 százalékkal haladja meg a tavalyi adatokat. Türk az ukrajnai háborút

hétről hétre súlyosbodó emberi jogi katasztrófának

nevezte, amely az egész régióra nézve fenyegetést jelent.

Az iskolák, egészségügyi intézmények, lakóépületek, vasútvonalak és üzletek elleni orosz csapások mellett a hivatal az energiainfrastruktúra és a kereskedelmi létesítmények – köztük szupermarketek és élelmiszeripari üzemek – elleni támadások meredek emelkedéséről is beszámolt. Ezek a tél közeledtével a tejtermékek és más élelmiszerek átmeneti hiányát okozzák a lakosság számára.

Türk felszólította az Oroszország felett "befolyással bíró államokat", hogy sürgessék a békét, mielőtt a "tragédia tovább súlyosbodik". Bírálta az orosz vezetést is, amely szerinte hadiipari alapokra helyezte a gazdaságot, és ahol a pusztítás elsőbbséget élvez az egészségüggyel és az oktatással szemben. Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter válaszában megismételte az elszámoltathatóság iránti igényt, és hangsúlyozta, hogy Oroszország "nap mint nap megsérti" az ENSZ Alapokmányának elveit, miközben jogellenesen foglalja el a Biztonsági Tanács egyik állandó tagságát.

A jelentés "megdöbbentő" mértékű, a konfliktushoz kapcsolódó szexuális erőszakot is feltárt.

A 2022 februárja és 2026 júliusa között dokumentált 1004 igazolt eset 89 százalékát az orosz erőknek tulajdonították, 11 százalékát pedig az ukrán erőknek – az utóbbiak esetében az esetek közel felét a szexuális erőszakkal való fenyegetés tette ki. A hivatal megállapította, hogy

míg az ukrán kormány konkrét lépéseket tett a jogsértések megelőzésére, Oroszország részéről ez elmaradt.

A főbiztos emellett aggodalmát fejezte ki az Oroszország által toborzott külföldi állampolgárok emberi jogainak megsértése miatt. Hivatala 36 országból származó, Ukrajna által fogva tartott hadifoglyokkal készített interjúkat, akik közül sokan arról számoltak be, hogy megtévesztéssel vették rá őket az orosz erőkhöz való csatlakozásra.

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