Az európai atomhatalom mutathatja meg mi a jövő: egyetlen katonai fejlesztéssel berobbannának a világelitbe

A Hyparion névre keresztelt program keretében Franciaország felgyorsítaná a légierő fejlődését.
A projekt célja egy nyílt, moduláris architektúra fejlesztése harci repülőgépek és szuverén mesterséges intelligencia technológia számára, amely nagyobb kontrollt biztosít a kormánynak a technológia felett, ahelyett, hogy a kritikus rendszerek tekintetében vállalatokra kellene támaszkodnia
– emelte ki Cédric ezredes a tervekről.
A cikk kiemeli, hogy a lépésben fontos szerepe van a mesterséges intelligencia rohamos fejlődésének, már más nyugati hadiipari konglomerátumok is sorra kísérletezek hasonló elképzelésekkel. A drónoknak, amelyek a vadászgépeket kísérik, „hűséges szárnysegéd” a nevük.
A franciák nagy figyelmet fordítanak arra, hogy „a légierőt és platformjaikat nyitott, moduláris és a kormány tulajdonában lévő architektúrákkal szereljék fel”. A Védelmi MI Minisztériumi Ügynökség feladata lesz a projekt szuverén MI-technológiájának biztosítása. A várakozások szerint a mesterséges intelligencia a pilótákat küldetéstervezésben, a repülés közbeni döntéshozatalban és a küldetés utáni elemzésben is segíteni fogja.
A várakozások szerint két Mirage 2000-es vadászgépet alakítanak át tesztgépnek a Mont-de-Marsan légibázison,
ezekkel fogják gyakorolni a mesterséges intelligencia lehetőségeit, már az idei év végétől kezdődően. A kezdetben a repülési lehetőségeket fogják értékelni, például az energiafogyasztáson keresztül. A jövőben ezek akár a francia Rafale F5-ös, következő generációs gép számára is hasznos tudást adhatnak, a platformot más projektekben is felhasználhatják.
Jelenleg ezzel a koncepcióval a nyilvánosan elérhető információk szerint még csak tesztfázisban vannak a legerősebb hatalmak is, a 2028-as dátummal Franciaország a világ elitjébe kerülhet a területen.
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