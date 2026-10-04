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Az európai atomhatalom mutathatja meg mi a jövő: egyetlen katonai fejlesztéssel berobbannának a világelitbe
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Az európai atomhatalom mutathatja meg mi a jövő: egyetlen katonai fejlesztéssel berobbannának a világelitbe

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A francia légierő már 2028-ra azt tervezi, hogy legénységgel ellátott vadászgépek harci drónokkal együttműködve fognak repülni – számolt be a Defense News.

A Hyparion névre keresztelt program keretében Franciaország felgyorsítaná a légierő fejlődését.

A projekt célja egy nyílt, moduláris architektúra fejlesztése harci repülőgépek és szuverén mesterséges intelligencia technológia számára, amely nagyobb kontrollt biztosít a kormánynak a technológia felett, ahelyett, hogy a kritikus rendszerek tekintetében vállalatokra kellene támaszkodnia

 – emelte ki Cédric ezredes a tervekről.

A cikk kiemeli, hogy a lépésben fontos szerepe van a mesterséges intelligencia rohamos fejlődésének, már más nyugati hadiipari konglomerátumok is sorra kísérletezek hasonló elképzelésekkel. A drónoknak, amelyek a vadászgépeket kísérik, „hűséges szárnysegéd” a nevük.

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A franciák nagy figyelmet fordítanak arra, hogy „a légierőt és platformjaikat nyitott, moduláris és a kormány tulajdonában lévő architektúrákkal szereljék fel”. A Védelmi MI Minisztériumi Ügynökség feladata lesz a projekt szuverén MI-technológiájának biztosítása. A várakozások szerint a mesterséges intelligencia a pilótákat küldetéstervezésben, a repülés közbeni döntéshozatalban és a küldetés utáni elemzésben is segíteni fogja.

A várakozások szerint két Mirage 2000-es vadászgépet alakítanak át tesztgépnek a Mont-de-Marsan légibázison,

ezekkel fogják gyakorolni a mesterséges intelligencia lehetőségeit, már az idei év végétől kezdődően. A kezdetben a repülési lehetőségeket fogják értékelni, például az energiafogyasztáson keresztül. A jövőben ezek akár a francia Rafale F5-ös, következő generációs gép számára is hasznos tudást adhatnak, a platformot más projektekben is felhasználhatják.

Jelenleg ezzel a koncepcióval a nyilvánosan elérhető információk szerint még csak tesztfázisban vannak a legerősebb hatalmak is, a 2028-as dátummal Franciaország a világ elitjébe kerülhet a területen.

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