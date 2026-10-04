Bejelentették a hatalmas katonai offenzívát: megindult a döntő harc az Egyesült Államok támogatásával

Az elmúlt napokban nyilvánosságra került egy terv, amely szerint Szaúd-Arábia hathatós támogatásával a jemeni kormányerők nagyszabású szárazföldi hadműveletet indítanak a síita szeparatisták ellen. Akkor olyan – meg nem erősített – információk szivárogtak ki, hogy a támadásban mintegy 100 ezer katona vehet részt, a szomszédos királyság fegyverekkel és légitámadásokkal, míg az Egyesült Államok hírszerzési információkkal fogja segíteni a műveletet.

Rasad al-Alimi, a nemzetközileg elismert Jemeni Elnöki Vezetői Tanács elnöke televíziós beszédben mondta el, hogy a művelet megkezdődik.

Hangsúlyozta, hogy szembe kell szállniuk a húszikkal, kifejezetten az elvesztett területek visszaszerzésére fognak koncentrálni:

Ma bejelentjük a katonai műveletek megkezdését a köztársaság földjeinek visszaszerzésére, valamint az állam és intézményei hatalmának kiterjesztésére

– jelentette ki.

Az kérik a síita iszlamisták ellenőrzése alatt élő jemeniektől, hogy támogassák a kormányerőket. Azt ígérte, hogy a húszik legyőzését követően „újjáépítik a városokat”, valamint „amnesztiát garantálnak azoknak, akik leteszik a fegyvert” a kormányerők előtt.

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