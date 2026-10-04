Bekövetkezhet, amitől sokan tartottak: katonák tízezreit vonhatja ki az Egyesült Államok

Hegseth a The Hill beszámolója szerint az átcsoportosítást a szövetségesek közötti tehermegosztás követelményével és a nyugati féltekén zajló katonai műveletekkel indokolta.

Határozottan bővítjük a jelenlétünket Közép- és Dél-Amerikában, a partnereinkkel együttműködve

– mondta a védelmi miniszter, utalva Nicolás Maduro volt venezuelai elnök elfogására, amely szerinte új gazdasági és katonai lehetőségeket nyitott meg a térségben. Hegseth emellett kiemelte az Ecuadorral, Hondurassal, Guatemalával és Panamával folytatott kétoldalú biztonsági együttműködés elmélyítését is.

A védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a washingtoni kormányzat nemzetbiztonsági és védelmi stratégiája megköveteli az európai szövetségesektől, hogy vállalják az elsődleges felelősséget a kontinens hagyományos védelméért.

A képességek egy része vagy hazakerül arra a nagy, gyönyörű támaszpontra, amelyet pár napja jelentettünk be, vagy a nyugati féltekére helyezzük át azokat

– fogalmazott, utalva arra a korábbi bejelentésére, amellyel az amerikai tagállamok kormányzóit szólította fel egy új, nagyszabású katonai bázis befogadására.

Az esetleges átcsoportosítás a Pentagon jelenleg is zajló, átfogó felülvizsgálatának részeként valósulhat meg, amely az Európában állomásozó amerikai erők állomásoztatási rendjét értékeli. A decemberben záruló vizsgálat célja, hogy a hagyományos elrettentési feladatokat átadja a NATO-szövetségeseknek, miközben csökkenti a kontinensen tartózkodó, mintegy 80 ezer fős amerikai katonai létszámot. Korábbi védelmi sajtóhírek szerint a létszámcsökkentés 25–40 ezer katonát érinthet, elsősorban a nyugat-európai – német, olasz és spanyol – állandó helyőrségekből.

Az európai átcsoportosítási terveket tovább bonyolítja, hogy Washington akár ötéves csúszásokra figyelmeztette európai és indo-csendes-óceáni partnereit a megrendelt amerikai fegyverrendszerek – köztük a precíziós csapásmérő és légvédelmi eszközök – szállításában. A Pentagon ugyanis

elsőbbséget ad a hazai készletek feltöltésének, amelyeket az Irán elleni hadműveletek súlyosan megcsapoltak:

hírek szerint a fejlett Patriot, a THAAD és a Tomahawk rakéták készletei is jelentősen megcsappantak.

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