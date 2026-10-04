Egész Európa megfélemlítésére játszik Oroszország a NATO-tagállam szerint

"Az újabb orosz fenyegetések" és azok a szombati felszólítások, hogy a külföldi diplomaták hagyják el Kijevet, azt mutatják, hogy "
a Kreml Európa megfélemlítésére,
valamint az Ukrajnának nyújtott támogatás aláásására törekszik - áll a lengyel külügyi tárca honlapján közzétett dokumentumban.
Az orosz lépések ellentétesek a nemzetközi jog elveivel, és nem fogják elérni a várt hatást - írták. Hozzátették: Oroszország
nem fogja megtörni Ukrajnát, és nem ássa alá az ukrán néppel vállalt európai szolidaritást.
Lengyelország "rendíthetetlenül támogatja Ukrajnát, annak önrendelkezési jogát és területi integritását", továbbra is "határozottan fog reagálni Oroszország felelőtlen és veszélyes lépéseire", és szövetségeseivel együtt
okozza a Kremlre nehezedő nyomást
- fogalmaztak. Aláhúzták:
a kijevi lengyel nagykövetség működésében nem várható változás.
Az orosz külügyminisztérium szombaton arra figyelmeztette a külföldi látogatókat és diplomatákat, hogy hagyják el Kijevet, és különösen kerüljék a katonai létesítmények és kormányzati épületek környékét. Moszkva közlése szerint az orosz fegyveres erők folytatják az ukrán katonai célpontok elleni csapásokat.
Vasárnap az orosz védelmi minisztérium közölte:
Oroszország fokozza a Kijev és Ukrajna más térségei elleni csapásokat
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közelmúltbeli, az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadásokról szóló kijelentései után.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ebből még baj lehet: rengeteg fiatal tekinti befektetésnek a sportfogadást
Így is használják: júliusban a Z generáció adta az online fogadási aktivitás közel felét az USA-ban.
Több európai nagybankot is lehagyott mára a Revolut, de van egy-két óriási hiányossága
Alig hitelez például, és kevesen használják elsődleges bankként.
Hatalmas kibertámadás-sorozat: az ország elnökéig ért a Távol-Keleten a tömeges banki adatszivárgás ügye
A pénzügyi felügyelet pedig rendkívüli intézkedéseket léptetett életbe.
Repülőgép-szerencsétlenség történt Németországban, ketten meghaltak
Egyelőre vizsgálják, mi okozhatta a balesetet.
Különmegbízottat nevezett ki Donald Trump
Túszokat kell hazahoznia.
Egész Európa megfélemlítésére játszik Oroszország a NATO-tagállam szerint
De nem fogja megtörni Ukrajnát, és nem ássa alá az ukrán néppel vállalt európai szolidaritást - közölték.
Megteheti egy köztársasági elnök, hogy szabadság miatt nem megy el szavazni?
A csehek egy része szerint nem.
Tömegével függesztik fel a tanítást a francia középiskolák az erőszakhullám miatt
24 intézményt felgyújtottak vagy megrongáltak már a tüntetők.
Mit tanulhatunk a magyar társadalomtudósok legfrissebb empirikus kutatásaiból? - Hazai Horizont - 2026 nyara
Írásunk a '26 nyarán megjelent tíz legérdekesebb empirikus társadalomtudományi kutatás eredményeit mutatja be és a nyáron publikált munkák tartalmi fókuszait tekinti át. A gimnáziumok telj
Nem a választó lett ostobább - a rendszer változott meg
A demokráciában elvileg minden szavazat ugyanannyit ér. A politikai befolyás azonban soha nem oszlott el egyenlően: akinek több pénze, szervezete vagy médiája van, az könnyebben... The post Nem a
McCormick & Company, Incorporated - elemzés
Az októberi Top 10 tizenegyedik helyezettje, megnézem, mit tud.CégismertetőA McCormick & Company (MKC) 1889-ben alakult, székhelye az amerikai Maryland állambeli Hunt Valley-ben található, és
A magyar termékenységi ráta a régió egyik legdurvább hullámvasútja
A BB tengely országainak termékenységi mutatója két évtizeden át emelkedett, 2021 óta viszont mind a tizenegy országban csökken. A régiós átlag három év alatt 1,62-ről... The post A magyar
Mennyire keresel jól: melyik jövedelmi tizedbe fér be a fizetésed 2026-ban?
A KSH a Bankmonitor kérésére elküldte a keresetek tizedekre bontott adatait 2026 első félévére vonatkozóan. Eszerint havi bruttó 1 270 500 forint felett kezdődött a felső tized, vagyis a telje
Benzinársapka-e az ingyen parkolás?
HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, Yo
Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat
Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció
Minierőművet minden garázsba!
Európa több országában válik üzleti szolgáltatássá a kétirányú töltés: a parkoló elektromos autó akkumulátora akkor veszi fel az áramot, amikor az bőséges és ol
Vége a hegymenetnek? Új trendben az OTP és a Mol
Rég látott pusztítás a magyar tőzsdén.
Mi mozgatja most a részvénypiacokat és mi lesz az OTP-vel?
Óvatosabb a hangulat.
Az Alföldön minden növény veszteséges volt – Vége az ország éléskamrájának?
A családi vagyont élik fel a gazdák.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Grafikonolvasás a gyakorlatban, tőzsdepiaci kutatóexpedició
A technikai elemzés lényege, hogy a pénzügyi piacokon lévő kereslet és kínálat erejét vizsgálja, és ezáltal próbáljon meg következtetéseket levonni a jövőbeli tendenciákra.