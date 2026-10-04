18°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Egymás tenyerébe csapott Merz és Zelenszkij, több milliárdos eurós német segítséget kap Ukrajna
Globál

Egymás tenyerébe csapott Merz és Zelenszkij, több milliárdos eurós német segítséget kap Ukrajna

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Friedrich Merz német kancellár vasárnap Kijevbe látogatott, ahol újabb 1 milliárd eurós katonai támogatási csomagot jelentett be Ukrajna számára, miközben orosz dróntámadások rázták meg az ukrán fővárost. A látogatás során a német vállalatok összesen 6,6 milliárd euró értékben kötöttek megállapodásokat Ukrajnával - írja a Reuters.

A kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közös programja alatt légiriadók szirénái és robbanások hallatszottak Kijev-szerte. A két vezető felkereste az elesett katonák emlékhelyét, valamint a Tudományos Akadémia épületét, ahol a múlt héten egy dróntámadásban legalább ketten életüket vesztették.

Kapcsolódó cikkünk

Friedrich Merz német kancellár Kijevbe érkezett a súlyos támadások után, újra lövik az Északi-hidat - Háborús híreink vasárnap

Egész Európa megfélemlítésére játszik Oroszország a NATO-tagállam szerint

Merz a sajtótájékoztatón leszögezte, hogy Moszkva az ukrán nép ellenállási képességét próbálja megtörni, Németország azonban nem hagyja magát megfélemlíteni. "

Mindezt nemcsak Ukrajna területi integritásának védelmében tesszük, hanem saját, mélyen átérzett érdekünkben is, mert Európa biztonságáról van szó

"– fogalmazott a kancellár, utalva az orosz kibertámadásokra és dezinformációs kampányokra is.

Még több Globál

Választást tartottak ma Magyarország közelében, alacsony volt a részvétel

Friedrich Merz német kancellár Kijevbe érkezett a súlyos támadások után, újra lövik az Északi-hidat - Háborús híreink vasárnap

Különmegbízottat nevezett ki Donald Trump

A katonai segítségnyújtás mellett Merz 350 millió eurós támogatást jelentett be az ukrán energiaszektor helyreállítására. Az elmúlt hetekben Oroszország fokozta drónoffenzíváját Kijev és más nagyvárosok ellen, célba véve a távközlési, a villamosenergia- és a közlekedési infrastruktúrát.

A kancellárt kísérő német üzleti delegáció tagjai 14 megállapodást írtak alá az ukrán kormánnyal és a helyi vállalatokkal.

Ezek között szerepel

  • a Diehl Defence vállalattal kötött szerződés IRIS-T légvédelmi rakéták szállítására,
  • a Hensoldt radareszközeinek beszerzése, valamint
  • a Quantum Systems sugárhajtású elfogódrónjainak megvásárlása.

Zelenszkij kiemelte a Quantum által fejlesztett, SPYS névre keresztelt elfogódrónt, amely ígéretes eredményeket mutat. Az elnök hozzátette, hogy Ukrajna és Németország közel áll egy átfogó védelmi megállapodás véglegesítéséhez, amely drónok, rakéták és a kapcsolódó szoftverek gyártására is kiterjed.

A vasárnapi csapások egyike Kijev Északi hídját érte a Dnyeper folyón, megrongálva az úttestet – közölte Vitalij Klicsko főpolgármester. Oroszország a múlt hét óta rendszeresen támadja a főváros hídjait, hogy elvágja az összeköttetést a város két partja, valamint a központi és keleti országrészek között. Zelenszkij szerint Oroszország azért fokozza az infrastruktúra elleni légicsapásokat, mert a harctéren kudarcot szenvedett, és Putyin célja az, hogy elűzze a lakosságot a nagyvárosokból.

Az ukrán elnök válaszlépéseket ígért.

Kapcsolódó cikkünk

Olyan haditechnológiát kapott Észak-Korea az oroszoktól, ami ellen nincs jó ellenszere Ukrajnának

Zelenszkij bejelentette: végre jöhet a békecsúcs Oroszországgal, már az időpontot is tudni

Zelenszkij elárulta, hogy Steve Witkoff amerikai békekülönmegbízott a háromoldalú tárgyalások mielőbbi újraindítását sürgette üzenetében.

Ukrajna kész még ebben a hónapban tárgyalóasztalhoz ülni,

és bízik benne, hogy Oroszország is csatlakozik, ehhez azonban a nyugati szövetségeseknek nagyobb nyomást kell gyakorolniuk Moszkvára. Merz a megrongált Tudományos Akadémia épületénél arra szólította fel Putyint, hogy "vessen véget ennek az értelmetlen háborúnak". Az orosz külügyminisztérium szombaton közölte, hogy Moszkva folytatja az ukrajnai célpontok elleni szisztematikus csapásokat, amelyeket az Oroszországot ért ukrán támadásokra adott válaszlépéseknek nevezett.

Címlapkép forrása: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Benzinársapka-e az ingyen parkolás?

HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;Yo

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Bejelentették a hatalmas katonai offenzívát: megindult a döntő harc az Egyesült Államok támogatásával
Rendkívül súlyos a helyzet a népszerű görög szigeten, elkezdték evakuálni a turistákat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility