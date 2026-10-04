Egymás tenyerébe csapott Merz és Zelenszkij, több milliárdos eurós német segítséget kap Ukrajna

Friedrich Merz német kancellár vasárnap Kijevbe látogatott, ahol újabb 1 milliárd eurós katonai támogatási csomagot jelentett be Ukrajna számára, miközben orosz dróntámadások rázták meg az ukrán fővárost. A látogatás során a német vállalatok összesen 6,6 milliárd euró értékben kötöttek megállapodásokat Ukrajnával - írja a Reuters.

A kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közös programja alatt légiriadók szirénái és robbanások hallatszottak Kijev-szerte. A két vezető felkereste az elesett katonák emlékhelyét, valamint a Tudományos Akadémia épületét, ahol a múlt héten egy dróntámadásban legalább ketten életüket vesztették.

Merz a sajtótájékoztatón leszögezte, hogy Moszkva az ukrán nép ellenállási képességét próbálja megtörni, Németország azonban nem hagyja magát megfélemlíteni. "

Mindezt nemcsak Ukrajna területi integritásának védelmében tesszük, hanem saját, mélyen átérzett érdekünkben is, mert Európa biztonságáról van szó

"– fogalmazott a kancellár, utalva az orosz kibertámadásokra és dezinformációs kampányokra is.

A katonai segítségnyújtás mellett Merz 350 millió eurós támogatást jelentett be az ukrán energiaszektor helyreállítására. Az elmúlt hetekben Oroszország fokozta drónoffenzíváját Kijev és más nagyvárosok ellen, célba véve a távközlési, a villamosenergia- és a közlekedési infrastruktúrát.

A kancellárt kísérő német üzleti delegáció tagjai 14 megállapodást írtak alá az ukrán kormánnyal és a helyi vállalatokkal.

Ezek között szerepel

a Diehl Defence vállalattal kötött szerződés IRIS-T légvédelmi rakéták szállítására,

a Hensoldt radareszközeinek beszerzése, valamint

a Quantum Systems sugárhajtású elfogódrónjainak megvásárlása.

Zelenszkij kiemelte a Quantum által fejlesztett, SPYS névre keresztelt elfogódrónt, amely ígéretes eredményeket mutat. Az elnök hozzátette, hogy Ukrajna és Németország közel áll egy átfogó védelmi megállapodás véglegesítéséhez, amely drónok, rakéták és a kapcsolódó szoftverek gyártására is kiterjed.

A vasárnapi csapások egyike Kijev Északi hídját érte a Dnyeper folyón, megrongálva az úttestet – közölte Vitalij Klicsko főpolgármester. Oroszország a múlt hét óta rendszeresen támadja a főváros hídjait, hogy elvágja az összeköttetést a város két partja, valamint a központi és keleti országrészek között. Zelenszkij szerint Oroszország azért fokozza az infrastruktúra elleni légicsapásokat, mert a harctéren kudarcot szenvedett, és Putyin célja az, hogy elűzze a lakosságot a nagyvárosokból.

Az ukrán elnök válaszlépéseket ígért.

Zelenszkij elárulta, hogy Steve Witkoff amerikai békekülönmegbízott a háromoldalú tárgyalások mielőbbi újraindítását sürgette üzenetében.

Ukrajna kész még ebben a hónapban tárgyalóasztalhoz ülni,

és bízik benne, hogy Oroszország is csatlakozik, ehhez azonban a nyugati szövetségeseknek nagyobb nyomást kell gyakorolniuk Moszkvára. Merz a megrongált Tudományos Akadémia épületénél arra szólította fel Putyint, hogy "vessen véget ennek az értelmetlen háborúnak". Az orosz külügyminisztérium szombaton közölte, hogy Moszkva folytatja az ukrajnai célpontok elleni szisztematikus csapásokat, amelyeket az Oroszországot ért ukrán támadásokra adott válaszlépéseknek nevezett.

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