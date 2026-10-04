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Eldőlt, mi lesz a globális olajkitermelés sorsa novemberben
Globál

Eldőlt, mi lesz a globális olajkitermelés sorsa novemberben

Portfolio
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Az OPEC+ elviekben megállapodott arról, hogy novemberben nem változtat a kitermelési kvótáin – közölte a szervezet egyik küldöttje a csoport vasárnapi ülése előtt.

Az olajtermelő országokat tömörítő szervezet egyik delegáltja megerősítette, hogy

a tagállamok a novemberi időszakra vonatkozóan nem tervezik a jelenlegi kitermelési szintek módosítását.

A döntésről elvi megállapodás született a csoport vasárnapi egyeztetését megelőzően.

Az OPEC+ rendszeresen felülvizsgálja termeléspolitikáját, hogy a kínálatot a globális kereslethez és a piaci viszonyokhoz igazítsa. A kvóták változatlanul hagyása arra utal, hogy a szervezet a jelenlegi piaci körülmények között nem látja indokoltnak sem a kitermelés bővítését, sem annak visszavágását.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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