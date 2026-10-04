Eljárás indult a volt belga miniszterelnök ügyében

A vizsgálatban az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is részt vesz. Az év elején indult vizsgálat egyebek között arra irányul, hogyan zajlott az Európai Parlamentben dolgozó gyakornokok szakmai irányítása abban az időszakban, amikor Verhofstadt a liberális frakció (ALDE) elnöke volt. A belga politikus 2009 és 2019 között vezette a képviselőcsoportot, az Európai Parlamentből 2024-ben távozott.
Verhofstadt ügyvédei úgy nyilatkoztak: az OLAF egyelőre csak
több európai parlamenti gyakornok alkalmazásával kapcsolatban kért tájékoztatást
ügyfelüktől. Hozzátették, hogy Verhofstadt frakcióvezetőként személyesen nem vett részt a gyakornokokkal foglalkozó szakmai irányításban.
Az ügyvédek hangsúlyozták, hogy a volt belga kormányfőt eddig nem hallgatták ki, és egyelőre nem fogalmaztak meg konkrét vádakat vele szemben. Közlésük szerint Verhofstadt teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal.
Az Európai Ügyészség
nem kívánta kommentálni az ügyet.
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