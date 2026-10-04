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Elszabadult a pokol Párizsban, már járókelőkre támadnak a feldühödött diákok
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Elszabadult a pokol Párizsban, már járókelőkre támadnak a feldühödött diákok

MTI
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Ellenőrizhetetlenné vált a diákok franciaországi tiltakozó mozgalma – közölte szombaton a párizsi rendőrfőnök, aki felszólította a tüntetőket, hogy térjenek vissza a békés akciókhoz.

Patrice Faure az X közösségi oldalon egyben arra figyelmeztetett, hogy szigorúan fognak reagálni az erőszakra és a garázdaságra.

Emmanuel Macron elnök kormánya a diákok egyre erőszakosabb tiltakozásával küzd, a rohamrendőrség pénteken Franciaország-szerte összecsapott az eszköz- és tanárhiány miatti tüntető diákokkal, eközben a diákszövetségek sztrájkot szorgalmaztak.

Hétfő óta mintegy ötezer embert – többségükben kamaszokat – vettek őrizetbe országszerte, sok tüntető megsebesült.

Agathe Foucault, a francia rendőrség szóvivője az RTL rádióban szombaton közölte, hogy a rendőrök közül több mint hatszázan sebesültek meg.

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A tüntetők tanárokra és járókelőkre támadtak, az okozott anyagi kár értékét több tízmillió euróra becsülik.

Patrice Faure párizsi rendőrfőnök a X-en közzétett nyílt levelében a keddre tervezett újabb tüntetések kapcsán közölte: a tiltakozó mozgalom kicsúszott a kezdeményezők kezéből, és felszólította a diákokat, hogy vessenek végek az iskolák elleni blokádnak és a zavargásnak, térjenek vissza a tiltakozás békés formáihoz. Levelében Faure közölte: a szülők is felelősek, hogy távoltartsák a gyermekeiket – ahogy fogalmazott – a „profi lázadók” és a támogatóik befolyásától.

A diákszövetségek keddre ismét országos tiltakozó napot hirdettek.

Biztonsági vezetők attól tartanak, hogy az elsősorban Párizs központjába szervezett tiltakozás további erőszakba torkollhat, és szélsőbaloldali anarchista csoportok a saját céljaikra fordíthatják a megmozdulást.

Címlapkép forrása: Tom Nicholson/Getty Images

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