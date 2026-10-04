Elszabadult a pokol Párizsban, már járókelőkre támadnak a feldühödött diákok

Patrice Faure az X közösségi oldalon egyben arra figyelmeztetett, hogy szigorúan fognak reagálni az erőszakra és a garázdaságra.
Emmanuel Macron elnök kormánya a diákok egyre erőszakosabb tiltakozásával küzd, a rohamrendőrség pénteken Franciaország-szerte összecsapott az eszköz- és tanárhiány miatti tüntető diákokkal, eközben a diákszövetségek sztrájkot szorgalmaztak.
Hétfő óta mintegy ötezer embert – többségükben kamaszokat – vettek őrizetbe országszerte, sok tüntető megsebesült.
Agathe Foucault, a francia rendőrség szóvivője az RTL rádióban szombaton közölte, hogy a rendőrök közül több mint hatszázan sebesültek meg.
A tüntetők tanárokra és járókelőkre támadtak, az okozott anyagi kár értékét több tízmillió euróra becsülik.
Does the average tourist in Paris feel these riots or is it in residential areas that tourists don't go to @grok? https://t.co/D4uHBwWRHV— Jesse Cohen (@JesseCohenInv) October 3, 2026
Patrice Faure párizsi rendőrfőnök a X-en közzétett nyílt levelében a keddre tervezett újabb tüntetések kapcsán közölte: a tiltakozó mozgalom kicsúszott a kezdeményezők kezéből, és felszólította a diákokat, hogy vessenek végek az iskolák elleni blokádnak és a zavargásnak, térjenek vissza a tiltakozás békés formáihoz. Levelében Faure közölte: a szülők is felelősek, hogy távoltartsák a gyermekeiket – ahogy fogalmazott – a „profi lázadók” és a támogatóik befolyásától.
A diákszövetségek keddre ismét országos tiltakozó napot hirdettek.
Biztonsági vezetők attól tartanak, hogy az elsősorban Párizs központjába szervezett tiltakozás további erőszakba torkollhat, és szélsőbaloldali anarchista csoportok a saját céljaikra fordíthatják a megmozdulást.
Címlapkép forrása: Tom Nicholson/Getty Images
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