Friedrich Merz német kancellár Kijevbe érkezett a súlyos támadások után, újra lövik az Északi-hidat - Háborús híreink vasárnap

Az orosz védelmi minisztérium vasárnap több, Odessza térségében végrehajtott csapásról számolt be és azt állította, hogy légvédelmi erői egyetlen nap alatt több mint ötszáz ukrán drónt semmisítettek meg - írta a Reuters.

Moszkva tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán találat ért egy Odesszától keletre haladó teherhajót, amely az ukrán fegyveres erők számára szállított hadianyagot.

Az orosz védelmi tárca emellett arról is beszámolt, hogy dróncsapással támadták a Nova Posta logisztikai vállalat fekete-tengeri, csornomorszki központját, valamint egy odesszai adatközpontot – utóbbi két célpont esetében a támadás pontos időpontját nem közölték.

A minisztérium közlése szerint a légvédelem szombat este nyolc óra és vasárnap reggel nyolc óra között – moszkvai idő szerint – összesen 559 ukrán drónt fogott el és semmisített meg több orosz régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett.

A Reuters nem tudta független forrásból ellenőrizni az állításokat.