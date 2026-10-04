Friedrich Merz német kancellár Kijevbe érkezett a súlyos támadások után, újra lövik az Északi-hidat - Háborús híreink vasárnap

Megszólalt Putyin legfőbb bizalmasa: összeomlás fenyegeti Európát, de tudja a megoldást
Kirill Dmitrijev, az orosz elnök külföldi befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja és az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezérigazgatója egy kommentben jellemezte az európai helyzetet – számolt be a TASzSz.
Itt a bejelentés: Oroszország lépése nyithatja meg a Hormuzi-szorost
Moszkva felajánlotta Iránnak, hogy lehetőséget nyújt a rezsimek az Egyesült Államokkal vívott háború egyik legsúlyosabb problémájának, a dúsított urán kérdésének megoldásában – közölte az Iran International.
Drónroncs csapódott egy ipari létesítménybe az oroszországi Krasznodari határterületen
Drónroncs csapódott egy ipari létesítménybe az oroszországi Krasznodari határterületen, ahol tűz ütött ki, és hárman megsérültek, idézi a Reuters a terület hatóságainak vasárnapi tájékoztatását. A Tyemrjuki járásban egy lezuhant drón roncsai csapódtak egy ipari létesítménybe, aminek következtében tűz keletkezett. Az incidensben hárman megsérültek, valamennyiüket orvosi ellátásban részesítették. A tűzoltók és a mentőegységek a helyszínen dolgoztak a lángok megfékezésén.
Hatalmas pofon Putyinnak: eddig nem látott fegyverekkel mértek csapást az ukránok
Ukrajna egy "Vivaldi hadművelet" névre keresztelt, nagyrészt robotokra és drónokra épülő ellentámadás keretében mintegy 176 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza az orosz erőktől a kelet-ukrajnai Donbasz régióban, a limani frontszakaszon. Biztonsági szakértők szerint az offenzíva több mint egyévnyi orosz területi előrenyomulást fordított vissza, és stratégiai csapást mért Moszkva donyecki terjeszkedési terveire - írta elemző cikkében a CNBC.
Újabb orosz légicsapás érte vasárnap a kijevi Északi hidat, ráadásul a német kancellár kijevi látogatásakor
Újabb orosz légicsapás érte a kijevi Északi hidat, miközben Friedrich Merz német kancellár éppen az ukrán fővárosba érkezett, hogy kifejezze szolidaritását Volodimir Zelenszkij elnökkel.
Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere a Telegramon közölte, hogy
a találat a híd útpályáját érte, amelyet már szombaton is csapás ért.
A német kancellár látogatása az Ukrajna melletti kiállás jegyében zajlott, az újabb támadás pedig nyomatékosan rávilágított a fővárost érő folyamatos fenyegetettségre.
Oroszország több, Odessza térségében végrehajtott csapásról számolt be
Az orosz védelmi minisztérium vasárnap több, Odessza térségében végrehajtott csapásról számolt be és azt állította, hogy légvédelmi erői egyetlen nap alatt több mint ötszáz ukrán drónt semmisítettek meg - írta a Reuters.
Moszkva tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán találat ért egy Odesszától keletre haladó teherhajót, amely az ukrán fegyveres erők számára szállított hadianyagot.
Az orosz védelmi tárca emellett arról is beszámolt, hogy dróncsapással támadták a Nova Posta logisztikai vállalat fekete-tengeri, csornomorszki központját, valamint egy odesszai adatközpontot – utóbbi két célpont esetében a támadás pontos időpontját nem közölték.
A minisztérium közlése szerint a légvédelem szombat este nyolc óra és vasárnap reggel nyolc óra között – moszkvai idő szerint – összesen 559 ukrán drónt fogott el és semmisített meg több orosz régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett.
A Reuters nem tudta független forrásból ellenőrizni az állításokat.
Kijevbe érkezett Friedrich Merz német kancellár
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a közösségi médiában számolt be arról, hogy vasárnap reggel fogadta a kancellárt, aki Volodimir Zelenszkij elnökkel folytat tárgyalásokat a kétoldalú kapcsolatokról, valamint európai és nemzetközi kérdésekről.
Ha Oroszországot nem állítják meg, a hadigépezete előbb-utóbb ellenünk fordul
– mondta Merz, miután vonattal megérkezett az ukrán fővárosba.
A kancellárt Katherina Reiche gazdasági miniszter, valamint tíz német védelmi és energetikai vállalatvezető kísérte el a látogatásra – jelentette a dpa német hírügynökség.
A dpa által idézett kormányzati források szerint Merz
- új pénzügyi és katonai kötelezettségvállalásokat jelent be, köztük több ezer elfogódrón szállítását,
- valamint az Ukrajna számára készülő, nagy hatótávolságú fegyverek gyártásának felgyorsítását.
A látogatás időzítése nem véletlen, hiszen
Ukrajna egyre intenzívebb orosz rakéta- és dróntámadásokkal néz szembe, így folyamatosan sürgeti partnereit további légvédelmi rendszerek és rakéták átadására.
Merz még szeptember végén jelezte, hogy Berlin már dolgozik Ukrajna légvédelmének megerősítésén, ami Kijev legsürgetőbb katonai szükségletei közé tartozik.
Az európai kormányok emellett olyan megoldásokat is vizsgálnak, amelyek révén Ukrajna további Patriot-elfogórakétákhoz juthat, akár az Európai Unió 90 milliárd eurós hitelcsomagjából finanszírozott beszerzések útján.
Az ENSZ a háborúról: idén hetente átlagosan több mint 400 civil halt vagy sebesült meg Ukrajnában
Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosi Hivatala szerint 2026 első nyolc hónapjában hetente átlagosan több mint 400 civil halt meg vagy sebesült meg Ukrajnában, ami 55 százalékos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa a genfi Emberi Jogi Tanács előtt ismertette a hivatal megállapításait - számolt be a Kyiv Independent.
Újabb orosz támadások érték Kijevet szombaton, Ukrajna olajfinomítóra mért válaszcsapást
Súlyos támadások érték szombaton Ukrajnát: szombatra virradóra orosz légicsapás rongálta meg Kijev egyik fontos átkelőjét, az Északi Hidat. Vitalij Klicsko főpolgármester közlése szerint a támadás a híd burkolatát és egy trolibuszkábelt is megrongált, ezért az átkelőt lezárták a forgalom elől. A fővárost napok óta folyamatosan érik orosz támadások, amelyek egyre gyakrabban célozzák az energetikai infrastruktúrát is.
- A helyzetet súlyosbítja, hogy a New York Times által bemutatott állítólagos orosz terv szerint Moszkva akár ezer rakétával, drónnal és bombával próbálná megbénítani Ukrajna energiaellátását a tél előtt. A cél az lehet, hogy a nagyvárosokat elvágják az áram-, fűtés- és vízellátástól.
- Ukrajna közben egyre mélyebben támad orosz területeken is. Kijev először vetette be éles körülmények között saját fejlesztésű FP-7 típusú ballisztikus rakétáját, pénteken pedig sikeres csapást mért a volgográdi olajfinomítóra, amely Oroszország egyik legnagyobb ilyen létesítménye. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor hangsúlyozta: Ukrajna nem fog orosz polgári célpontokat támadni.
- A front mentén is folytatódtak a támadások. Izjumot szombat reggel orosz drónok érték, a jelentések szerint több lakóház és vállalati telephely megrongálódott, öten megsebesültek. Harkiv megyében az elmúlt 24 órában több települést is támadás ért, civil áldozatokról és több tucat sérültről számoltak be.
- Közben újabb biztonsági aggodalmak merültek fel a zaporizzsjai atomerőműnél is. Az erőmű vezetése szerint a külső áramellátó berendezések sérülése miatt a létesítmény vészhelyzeti energiaforrásokra szorul. Emellett Moldova is érintetté vált: a jelentések szerint rövid idő alatt öt orosz drón lépett be az ország légterébe, bár személyi sérülés nem történt.
A háború embervesztesége tovább nő. Az ukrán vezérkar szerint Oroszország teljes vesztesége a teljes körű invázió kezdete óta meghaladta az 1,5 millió főt, bár ezek az adatok függetlenül nem ellenőrizhetők. A harcok intenzitása és az orosz légitámadások alapján a következő hetekben Ukrajna energetikai rendszere és nagyvárosai kerülhetnek a háború egyik fő célpontjává.
A szombati nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Szergej Kozlov
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