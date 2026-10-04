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Halálra ítélhetik a másodpilótát, aki repülőgép-merényletet kísérelt meg
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Halálra ítélhetik a másodpilótát, aki repülőgép-merényletet kísérelt meg

MTI
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Halálbüntetés várhat Hammám al-Hammámira, a Flydubai FZ 1073-as, Dubajból Tel-Avivba tartó járatán merényletet megkísérlő másodpilótára egy meg nem nevezett, magas rangú abu-dzabi forrás szerint - jelentette a ynet izraeli hírportál vasárnap.

Az Egyesült Arab Emírségekben folyó vizsgálat lezárása után az ománi Hammám al-Hammámira várhatóan halálbüntetést szabnak ki - közölte a lap újságírójával, Szmadar Perrivel az abu-dzabi forrás.

Bár nem haltak meg utasok, és nagy szerencsével még sebesültek sem voltak, a büntetésnek a lehető legsúlyosabbnak kell lennie, hogy elrettentő hatású legyen, és jelezze elszántságunkat azoknak, akik ellátták ezt a »bűnözőt« az ehhez szükséges anyagokkal és eszmékkel. Nem lesz engedmény, ezt garantálom, és kegyelem sem lesz

- közölte az emírségi tisztviselő.

A Flydubai járatán megkísérelt merénylet ügyében folyó vizsgálatot Hamad Szaif al-Samszi, az Egyesült Arab Emírségek legfőbb ügyésze irányítja. Egy magas rangú emírségi tisztségviselő elmondta, hogy "a vizsgálatban az izraeli titkosszolgálat, a Moszad munkatársai és izraeli repülésbiztonsági szakértők is részt vesznek, akik

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titokban érkeztek Abu-Dzabiba.

Mellettük legalább két amerikai, szintén hírszerző szervezetnél dolgozó képviselő is az emírségbe érkezett. Egyelőre nem világos, hogy az utóbbiak is részt vesznek-e a kihallgatásokon, az izraeliek azonban igen.

A nyomozás eddigi eredményei szerint al-Hammámi másodpilótát korábban szélsőséges nézetei miatt bocsátották el az Omán Air légitársaságtól Maszkatban, Omán fővárosában.

Ománban nem akarták tovább foglalkoztatni, Abu-Dzabiban azonban különösebb ellenőrzés nélkül alkalmazták. Izraelnek nincs diplomáciai kapcsolata Ománnal. Külföldi légitársaságoknak előzetesen át kell adniuk az Izraelbe berepülő járatok személyzetének névsorát.

A lapnak nyilatkozó tisztviselő szerint a vizsgálat egyelőre a merénylet megtervezésére összpontosít. A 29 éves al-Hammámi hazájában nem kapott engedélyt arra, hogy repülőgépen teljesítsen szolgálatot, ezért az ománi légitársaságnál adminisztratív munkakörbe helyezték. Ezután Marokkóba költözött, és Szíriában is járt, mielőtt felvették a Flydubaihoz.

A rendelkezésre álló információk szerint Izrael légterében nem egyszerűen repülőgép-szerencsétlenséget tervezett, hanem

a New York-i ikertornyokhoz hasonlóan egy magas épületbe akarta vezetni a gépet. A célpont a tel-avivi Azrieli-tornyok egyike lehetett.

A legújabb információk szerint nyolc hónapot töltött a Flydubainál, és ezalatt több tucatszor járt Izraelben, legutóbb néhány nappal az incidens előtt. A merényletet részletesen előkészítette, az indiai pilóta kiiktatására, helyének átvételére és a repülőgép Izraelbe vezetésére készült.

Al-Hammámit azután bocsátották el Ománban, hogy szélsőséges tartalmakat találtak nála, előéletét azonban az emírségben nem vizsgálták meg, és Izrael sem ellenőrizte a múltját.

A másodpilóta apja ománi, anyja szíriai születésű, ő maga pedig gyakran járt Szíriában. Már kiderült, hogy az ománi másodpilóta-képzés során "terhelő anyagokat" találtak nála, és egészen az elbocsátásáig nem engedték, hogy a pilótafülkében teljesítsen szolgálatot.

A világon jelenleg több ezer pilóta hiányzik, ezért gyorsan felvesznek mindenkit, aki bemutatja a képzés elvégzését igazoló okmányokat. Jelenleg azt vizsgálják, ki vette fel al-Hammámit a dubaji légitársasághoz, miért vették fel rekordgyorsasággal, és felmerülhet-e gyanú a toborzóval szemben.

Nem gondolhatja komolyan senki, hogy terroristát veszünk fel egy légitársasághoz. Azt azonban teljes joggal ki lehet jelenteni, hogy súlyos mulasztás történt

- közölte az emirátusokban nyilatkozó, magas rangú tisztviselő.

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