Hatalmas pofon Putyinnak: eddig nem látott fegyverekkel mértek csapást az ukránok

A májusban indított hadműveletet az ukrán 3. hadtest hajtotta végre. A művelet lényege az volt, hogy az ukrán erők nagy hatótávolságú bombázódrónokat és távirányítású földi robotokat vetettek be az orosz vonalak mögött, meglepve az ellenséget. A harmadik szakaszban további 51 négyzetkilométert szabadítottak fel – jelentette be Andrij Bileckij dandártábornok még szeptember 28-án, hozzátéve, hogy az orosz veszteségek meghaladták a kétezer főt, és több mint 250 orosz katonát ejtettek foglyul.

A Hágai Stratégiai Tanulmányok Központjának (HCSS) védelmi szakértője, Patrick Bolder hatalmas pofonnak nevezte a hadműveletet Putyin minimális háborús célja, a Donbasz elfoglalása szempontjából. Bolder kiemelte, hogy az ukrán erők a limani térségben meg tudták szerezni a légi fölényt, megakadályozva az orosz drónok használatát, miközben saját, pilóta nélküli földi járműveikkel az ellenség hátában támadták az orosz csapatokat – mindezt saját személyi állományuk veszélyeztetése nélkül.

Mesteri módon rakták ezt össze

– fogalmazott a szakértő, hozzátéve, hogy az ukránok most jobban védhető pozíciókba kerültek, ami jelentősen megnehezíti az orosz előrenyomulást.

Szakértők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy

bár az offenzíva nem tekinthető döntő áttörésnek,

David Kiricsenko, a brit Henry Jackson Society kutatója szerint

erőteljes üzenetet küld Moszkvának és Kijev partnereinek is, hogy a rendkívül innovatív ukrán hadsereg képes legyőzni Oroszországot a csatatéren.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a hadműveletben részt vevő katonákkal találkozva sok szempontból fontosnak nevezte az akciót, kiemelve a földi robotrendszerek alkalmazásának jelentőségét.

A Vivaldi során ez a képesség lehetővé tette, hogy sok mindent elérjünk. Ezt bővíteni fogjuk, hogy egyre gyakrabban drón végezze a legveszélyesebb feladatokat a katonák helyett

– írta közösségi oldalán még szeptember 30-án.

Oroszország az elmúlt napokban fokozta a Kijev és más nagyvárosok elleni támadásait, adatközpontokat, kommunikációs létesítményeket és energetikai infrastruktúrát célozva, hogy a tél előtt megbénítsa az információáramlást és áramkimaradásokat idézzen elő. Ukrajna válaszul az orosz olajfinomítókat és logisztikai csomópontokat veszi célba, igyekezve minél költségesebbé tenni a több mint négy és fél éve tartó háborút Moszkva számára.

A robotrendszerek az ukrán ellentámadások egyik kulcstényezőjévé váltak – hangsúlyozta Szerhij Kuzán, a kijevi Ukrán Biztonsági és Együttműködési Központ elnöke.

Ahol korábban több tucat vagy akár több száz katona kellett, ott egyre inkább távirányítású platformokat vetnek be

– mondta, hozzátéve, hogy a Vivaldi hadművelet tapasztalatai szerint az emberi állomány robotokkal való szisztematikus kiváltása paradigmaváltást jelent a modern hadviselésben. Kuzán szerint az ukrán hírszerzés információi alapján Moszkva korábban az idei év végéig akarta elfoglalni a Donyecki területet, de a hadsereg már jövő márciusig kért haladékot, mivel a Kosztyantynyivka, Szlovjanszk és Kramatorszk felé irányuló főcsapásokon szenvedik el az orosz erők a legsúlyosabb veszteségeiket, amelyek az összes áldozat 70–80 százalékát teszik ki.

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