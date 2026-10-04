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Hidat, teherhajókat és logisztikai célpontokat támadott Oroszország
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Hidat, teherhajókat és logisztikai célpontokat támadott Oroszország

Portfolio
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Oroszország vasárnap csapást mért a kijevi Északi hídra a Dnyeper felett, emellett száraz teherhajókat és logisztikai célpontokat támadott Odessza térségében – közölte az orosz védelmi minisztérium.

A tárca tájékoztatása szerint a híd a csapatok és a hadianyag szállítását szolgáló katonai útvonalként működött. Emellett az orosz erők két, katonai felszerelést szállító szárazteherhajót is eltaláltak a Fekete-tenger északi részén, miközben azok az odesszai kikötő felé tartottak.

A most közöltekről részben már beszámoltunk más forrásból:

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Egy korábbi közlemény alapján az éjszaka folyamán egy másik teherhajót ért csapás Odesszától keletre, valamint találat ért egy Nova Poszta logisztikai központot Csornomorszkban és egy adatközpontot Odesszában.

Moszkva vasárnap a csapások fokozásával fenyegetőzött, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Reutersnek nyilatkozva bejelentette, hogy

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Kijev fokozni kívánja az orosz olajfinomítók elleni támadásokat.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelem szombat este 20 óra (közép-európai idő szerint 19 óra) és vasárnap reggel 8 óra között 559 ukrán drónt fogott el és semmisített meg több orosz régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett.

A Reuters egyik fél állításait sem tudta független forrásból megerősíteni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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