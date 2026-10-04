Itt a bejelentés: Oroszország lépése nyithatja meg a Hormuzi-szorost

Az oroszok javaslatot tettek Teheránnak, hogy átveszik a 60 százalékos tisztaságúra dúsított urán átvételére. Ez a kérdés éppen az egyik legsúlyosabb sarokpontja az Egyesült Államoknak, ugyanis Donald Trump amerikai elnök korábban több alkalommal is kijelentette, hogy „nem szeretné hagyni, hogy az iszlamista rezsim nukleáris fegyverekhez jusson”. A külügyminisztérium a szóvivőjén keresztül kommentálta is a felvetést:

Irán fontolgatja az orosz ajánlatot a 60 százalékra dúsított urán átvételére, de a végső döntést nemzeti érdekei alapján hozza meg

– emelte ki Eszmail Bágei.

Kiemelte, hogy Teherán rendszeresen szokott tárgyalni a nukleáris kérdésekben Oroszországgal és Kínával is. Külön hangsúlyozta továbbá, hogy mennyire szoros kapcsolatot ápolnak Moszkvával.

Az amerikai oldalról egyelőre nem kommentálták a felvetést, így nem ismert, hogy az atomfegyver fejlesztéséhez szükséges dúsított urán elszállítása közelebb lökheti a feleket a megoldáshoz. Globális szempontból

mindenképpen a Hormuzi-szoros megnyitása jelentené a legnagyobb előrelépést.

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