23°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: Oroszország lépése nyithatja meg a Hormuzi-szorost
Globál

Itt a bejelentés: Oroszország lépése nyithatja meg a Hormuzi-szorost

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Moszkva felajánlotta Iránnak, hogy lehetőséget nyújt a rezsimek az Egyesült Államokkal vívott háború egyik legsúlyosabb problémájának, a dúsított urán kérdésének megoldásában – közölte az Iran International.

Az oroszok javaslatot tettek Teheránnak, hogy átveszik a 60 százalékos tisztaságúra dúsított urán átvételére. Ez a kérdés éppen az egyik legsúlyosabb sarokpontja az Egyesült Államoknak, ugyanis Donald Trump amerikai elnök korábban több alkalommal is kijelentette, hogy „nem szeretné hagyni, hogy az iszlamista rezsim nukleáris fegyverekhez jusson”. A külügyminisztérium a szóvivőjén keresztül kommentálta is a felvetést:

Irán fontolgatja az orosz ajánlatot a 60 százalékra dúsított urán átvételére, de a végső döntést nemzeti érdekei alapján hozza meg

– emelte ki Eszmail Bágei.

Kiemelte, hogy Teherán rendszeresen szokott tárgyalni a nukleáris kérdésekben Oroszországgal és Kínával is. Külön hangsúlyozta továbbá, hogy mennyire szoros kapcsolatot ápolnak Moszkvával.

Még több Globál

Friedrich Merz német kancellár Kijevbe érkezett a súlyos támadások után, újra lövik az Északi-hidat - Háborús híreink vasárnap

Megszólalt Putyin legfőbb bizalmasa: összeomlás fenyegeti Európát, de tudja a megoldást

Az európai atomhatalom mutathatja meg mi a jövő: egyetlen katonai fejlesztéssel berobbannának a világelitbe

Az amerikai oldalról egyelőre nem kommentálták a felvetést, így nem ismert, hogy az atomfegyver fejlesztéséhez szükséges dúsított urán elszállítása közelebb lökheti a feleket a megoldáshoz. Globális szempontból

mindenképpen a Hormuzi-szoros megnyitása jelentené a legnagyobb előrelépést.

Kapcsolódó cikkünk

Ultimátumot kapott az Egyesült Államok: csak szigorú feltételekkel nyitja meg a kulcsfontosságú szorost a közel-keleti nagyhatalom

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Benzinársapka-e az ingyen parkolás?

HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;Yo

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Rendkívül súlyos a helyzet a népszerű görög szigeten, elkezdték evakuálni a turistákat
Nyilvánosságra hozzák a dokumentumokat: kiderül, miről döntött zárt ajtók mögött az Orbán-kormány
Pattanásig feszült a helyzet a sorsdöntő választás előtt: sorra zárják be nagykövetségeiket a külföldi országok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility