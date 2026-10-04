Megkezdődött az elnökválasztás a világ egyik legnépesebb országában

Megnyitottak vasárnap a szavazóhelyiségek Brazíliában; Latin-Amerika legnagyobb országában mintegy 159 millió választásra jogosultat várnak az urnákhoz, hogy az új elnök személyéről, a 81 fős szenátus tagjainak kétharmadáról, valamint az 513 fős képviselőház összetételéről döntsenek.

A közvélemény-kutatások

a hivatalban lévő, baloldali Luiz Inácio Lula da Silva elnök előnyét jelzik jobboldali kihívójával, Flávio Bolsonaróval szemben.

Az első fordulóban várhatóan egyik jelölt sem szerzi meg a szavazatok abszolút többségét, így második fordulót kell tartani október 25-én.

Rajtuk kívül tíz másik politikus is indult, de egyikük támogatottsága sem ér a két favorit közelébe. Az előzetes eredményekre közép-európai idő szerint hétfőre virradóra lehet számítani.

A 80 éves Lula da Silva (Munkáspárt, PT) a negyedik mandátumáért indul, Flávio Bolsonaro (Liberális Párt, PL), Jair Bolsonaro volt elnök fia pedig első alkalommal száll ringbe.

Több mint kész vagyok az ország vezetésére és arra, hogy visszaadhassam a brazil családoknak azt a jogot, hogy ismét reménykedhessenek

- hangoztatta Flávio Bolsonaro, miután leadta voksát Rio de Janeiro városában.

Jair Bolsonarót hatalomátvétel kísérlete miatt 27 év börtönre ítélték, de büntetését jelenleg házi őrizetben tölti egészségi okok miatt.

Flávio Bolsonaro az állami szociális juttatások lefaragásával és a bűnözés elleni keményebb fellépéssel kampányolt. Lula da Silva pedig eddigi - szociális programokkal, állami befektetésekkel és az állam erősebb szerepével fémjelzett - politikájának folytatására kér a választóktól felhatalmazást.

A választási kampányban éles viták folytak a legfelsőbb bíróság függetlenségének ügyében és az Egyesült Államokhoz fűződő viszony témájában is. A vasárnapi voksoláson 26 brazil állam, illetve szövetségi kerület kormányzóját, valamint az egyes államok parlamentjeinek képviselőit is megválasztják.

Címlapkép forrása: Ton Molina/Bloomberg via Getty Images