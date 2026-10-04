21°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Megkezdődött az elnökválasztás a világ egyik legnépesebb országában
Globál

Megkezdődött az elnökválasztás a világ egyik legnépesebb országában

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Megnyitottak vasárnap a szavazóhelyiségek Brazíliában; Latin-Amerika legnagyobb országában mintegy 159 millió választásra jogosultat várnak az urnákhoz, hogy az új elnök személyéről, a 81 fős szenátus tagjainak kétharmadáról, valamint az 513 fős képviselőház összetételéről döntsenek.

A közvélemény-kutatások

a hivatalban lévő, baloldali Luiz Inácio Lula da Silva elnök előnyét jelzik jobboldali kihívójával, Flávio Bolsonaróval szemben.

Az első fordulóban várhatóan egyik jelölt sem szerzi meg a szavazatok abszolút többségét, így második fordulót kell tartani október 25-én.

Rajtuk kívül tíz másik politikus is indult, de egyikük támogatottsága sem ér a két favorit közelébe. Az előzetes eredményekre közép-európai idő szerint hétfőre virradóra lehet számítani.

Még több Globál

Különmegbízottat nevezett ki Donald Trump

Friedrich Merz német kancellár Kijevbe érkezett a súlyos támadások után, újra lövik az Északi-hidat - Háborús híreink vasárnap

Egész Európa megfélemlítésére játszik Oroszország a NATO-tagállam szerint

A 80 éves Lula da Silva (Munkáspárt, PT) a negyedik mandátumáért indul, Flávio Bolsonaro (Liberális Párt, PL), Jair Bolsonaro volt elnök fia pedig első alkalommal száll ringbe.

Több mint kész vagyok az ország vezetésére és arra, hogy visszaadhassam a brazil családoknak azt a jogot, hogy ismét reménykedhessenek

- hangoztatta Flávio Bolsonaro, miután leadta voksát Rio de Janeiro városában.

Jair Bolsonarót hatalomátvétel kísérlete miatt 27 év börtönre ítélték, de büntetését jelenleg házi őrizetben tölti egészségi okok miatt.

Flávio Bolsonaro az állami szociális juttatások lefaragásával és a bűnözés elleni keményebb fellépéssel kampányolt. Lula da Silva pedig eddigi - szociális programokkal, állami befektetésekkel és az állam erősebb szerepével fémjelzett - politikájának folytatására kér a választóktól felhatalmazást.

A választási kampányban éles viták folytak a legfelsőbb bíróság függetlenségének ügyében és az Egyesült Államokhoz fűződő viszony témájában is. A vasárnapi voksoláson 26 brazil állam, illetve szövetségi kerület kormányzóját, valamint az egyes államok parlamentjeinek képviselőit is megválasztják.

Kapcsolódó cikkünk

Pattanásig feszült a helyzet a sorsdöntő választás előtt: sorra zárják be nagykövetségeiket a külföldi országok

Egy hónap és kiderül, mire elég a világ legmagasabb reálkamata

Megfagyott a levegő a két dél-amerikai óriás között: hazarendelték a nagykövetet

Címlapkép forrása: Ton Molina/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Benzinársapka-e az ingyen parkolás?

HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;Yo

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Itt a bejelentés: Oroszország lépése nyithatja meg a Hormuzi-szorost
Pattanásig feszült a helyzet a sorsdöntő választás előtt: sorra zárják be nagykövetségeiket a külföldi országok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility