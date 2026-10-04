Mario Nawfal több millió követővel bíró geopolitikai blogger az X közösségi médiás posztjában az európai országokban jellemző benzinárakról posztolt, amikor váratlanul megjelent a kommentelők között Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik legbizalmasabb embere:

Közeleg a tél. Ahogy előre jelezték, az EU makacs ideológiai energiahibáinak már most hatalmas következményei vannak. Európának orosz energiára van szüksége a túléléshez

– jelentette ki.

Az RDIF vezetője úgy vélte korábban, hogy a kontinens számára a legrosszabb a tél közeleg, mivel egyértelműen nyilvánvalóvá válik, hogy milyen következményekkel jár az orosz gázról való leválás. A hideg tél egyébként visszatérő toposz az orosz kommunikációban, ezzel a korábbi energetikai szerepüket hangsúlyozzák a kontinens számára. A legfontosabb orosz vezetők évről évre jellemzően ősszel elkezdik hangsúlyozni, hogy várhatóan mennyire sok nehézséget fog okozni az Európai Unió számára a közelgő hideg évszak.

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