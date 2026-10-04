Megteheti egy köztársasági elnök, hogy szabadság miatt nem megy el szavazni?

A vasárnapi televíziós vitaműsorokban kormánykoalíciós és ellenzéki politikusok egyaránt bírálták az államfőt.
Ez egyértelműen hiba, rossz jelzés a választóknak
- jelentette ki Michaela Sebestová, az ellenzéki Polgármesterek és függetlenek (STAN) szövetségének elnöke a CNN Prima News kereskedelmi televízióban. "Számomra - fejtette ki továbbá a politikus - az elnök döntése érthetetlen, hiszen számolnia kell azzal, hogy amennyiben indulni fog a következő, jövő évi elnökválasztáson, a kampányban ezt felróják neki és a szemére vetik".
Tatána Malá, a kormánykoalíciós Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) befolyásos képviselője úgy fogalmazott:
Az élet prioritások kérdése, az elnök most megmutatta, számára mi a fontos. Ezt tervezési hibának minősíteni elfogadhatatlan
- vélekedett.
Petr Pavel szóvivője útján pénteken közölte: szabadsága utazik külföldre, ezért a jövő hét végi választásokon nem vesz részt.
Tervezési hibának minősítette az esetet, és sajnálatát fejezte ki, hogy ez megtörtént.
A prágai sajtó kiderítette, hogy az elnök, aki szenvedélyes motoros, Marokkóban lesz egy motorkerékpáros versenyen. Petr Hladík volt környezetvédelmi miniszter és Boris Stastny sportminiszter szintén csak bíráló szavakat találtak az elnök döntésére.
Pavel a közszolgálati Cseh Televízió vitaműsorában sem talált megértésre. "Ez hiba, ha azt kérjük az emberektől, hogy járuljanak az urnákhoz, akkor nekünk politikusoknak kellene jó példával elöljárnunk" - mondta Marian Jurecka volt agrárminiszter, az ellenzéki kereszténydemokraták egyik vezetője a televízióban. Jurecka felszólította az elnököt, hogy értékelje át álláspontját, s térjen vissza az országba, hogy leadhassa szavazatát.
Ales Juchelka (ANO) munkaügyi és népjóléti miniszter megjegyezte, hogy a választási részvétel nem kötelező. Másrészt a választások dátumát az elnök jelöli ki, tehát nehezen mondhatja, hogy szabadságának tervezésénél kiesett a fejéből ez a dátum. "Az elnöknek mint legfőbb közjogi méltóságnak meg kellene jelennie az urnáknál és jó példát kellene mutatnia" - hangsúlyozta Juchelka.
Csehországban október 9-én és 10-én helyi önkormányzati és részleges szenátusi választásokat tartanak.
Petr Pavelnek a Prágától nyugatra fekvő Cernoucek faluban van a tartós lakhelye, ahol az idén csak önkormányzati választások lesznek. A szenátusi választás most a falu lakosságát nem érinti.
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