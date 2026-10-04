Olyan haditechnológiát kapott Észak-Korea az oroszoktól, ami ellen nincs jó ellenszere Ukrajnának

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap kijelentette: meggyőződése szerint Oroszország megosztotta a sugárhajtású drónok technológiáját szövetségesével, Észak-Koreával. Az ukrán államfő emellett kitért az Ukrajna és Dél-Korea között kirobbant diplomáciai vitára is - írja a Reuters.

Oroszország az elmúlt hetekben jelentősen fokozta a sugárhajtású drónok bevetését Ukrajna ellen. Kijev a vadászgépek alkalmazásán kívül egyelőre nem rendelkezik hatékony eszközzel ezek elhárítására. Arra az újságírói kérdésre, hogy Moszkva átadta-e Phenjannak a legújabb generációs drónok technológiáját,

Zelenszkij határozott igennel felelt.

Minden technológiát megosztanak Észak-Koreával. A ballisztikus rakétákról nem tudok biztosan, de azt gondolom, igen, mivel Észak-Korea rakétákkal segítette őket

– tette hozzá az ukrán elnök. A háború során Phenjan több millió tüzérségi lövedéket és ballisztikus rakétákat is szállított Oroszországnak, amelyekkel Moszkva rendszeresen ukrán városokat támad. Emellett több ezer észak-koreai katonát küldtek Oroszországba harci tapasztalatszerzés céljából.

Dél-Korea és a nyugati országok korábban is jelezték aggodalmukat amiatt, hogy Phenjan az ukrajnai segítségnyújtásért cserébe fegyvertechnológiai támogatást kaphat Moszkvától.

Zelenszkij az ENSZ-közgyűlésen szeptemberben jelentette be, hogy Ukrajna két, Oroszország oldalán harcoló észak-koreai hadifoglyot adott át Dél-Koreának, ami diplomáciai vitát robbantott ki Szöul és Kijev között. Li Dzse Mjung dél-koreai elnök pénteken meg nem nevezett lépésekkel fenyegette meg Ukrajnát, amennyiben Kijev nem tartja be az átadást szabályozó titoktartási megállapodást, és nem kér bocsánatot.

Zelenszkij a dél-koreai elnök nyilatkozatára nem reagált közvetlenül, csupán annyit mondott: "

Dél-Korea kérte tőlünk, hogy adjuk át nekik az észak-koreai katonákat. Az alkotmányuk szerint egyébként ők a saját állampolgáraik, tehát átadtuk nekik ezt a két embert.

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