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Rendkívül súlyos a helyzet a népszerű görög szigeten, elkezdték evakuálni a turistákat
Globál

Rendkívül súlyos a helyzet a népszerű görög szigeten, elkezdték evakuálni a turistákat

MTI
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Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán, több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről.

A Kréta dél-nyugati partján fekvő Ierapetra város polgármestere, Emmanouil Fragkoulisz szombaton arról számolt be, hogy több turistát és egy helyi nőt elővigyázatosságból kórházba kellett szállítani. A polgármester szerint a lehullott jelentős mennyiségű víztömeg utakat vágott el, illetve hordott tele törmelékkel.

A turisták által igen kedvelt Haníában a háborgó tenger hatalmas hullámokat zúdított a régi velencei kikötőre, károkat és zavarokat okozva a város éttermeiben és turistalátványosságainál.

Nikosz Szíragonákisz, Iraklión régió kormányzóhelyettese az ANA görög közszolgálati hírügynökségnek elmondta, hogy a mentők folyamatosan dolgoznak a kisebb földcsuszamlások elhárításán és a megyei úthálózat megtisztításán.

Az Ierapetrát és Szitíát összekötő úton az ERT közszolgálati műsorközlő szerint huszonhárom embert találtak a gépkocsikban rekedve.

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Az ár elsodort egy taxit három turistával, a sofőrnek végül egy földhányáson sikerült megállnia.

A túrázók által kedvelt Szamária-szurdokban a nemzeti park nyolc alkalmazottja rekedt a heves esőzés miatt, ők biztonságos helyen tartózkodnak.

Ierapetra polgármestere emlékeztetett, hogy tavaly nyáron két erdőtűz pusztított a térségben.

Most láthatjuk a következményeit

– tette hozzá.

Címlapkép: MTI/EPA/ANA-MPA/Nikosz Halkiadakisz

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