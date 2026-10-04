A Kréta dél-nyugati partján fekvő Ierapetra város polgármestere, Emmanouil Fragkoulisz szombaton arról számolt be, hogy több turistát és egy helyi nőt elővigyázatosságból kórházba kellett szállítani. A polgármester szerint a lehullott jelentős mennyiségű víztömeg utakat vágott el, illetve hordott tele törmelékkel.
A turisták által igen kedvelt Haníában a háborgó tenger hatalmas hullámokat zúdított a régi velencei kikötőre, károkat és zavarokat okozva a város éttermeiben és turistalátványosságainál.
Nikosz Szíragonákisz, Iraklión régió kormányzóhelyettese az ANA görög közszolgálati hírügynökségnek elmondta, hogy a mentők folyamatosan dolgoznak a kisebb földcsuszamlások elhárításán és a megyei úthálózat megtisztításán.
Az Ierapetrát és Szitíát összekötő úton az ERT közszolgálati műsorközlő szerint huszonhárom embert találtak a gépkocsikban rekedve.
Az ár elsodort egy taxit három turistával, a sofőrnek végül egy földhányáson sikerült megállnia.
A túrázók által kedvelt Szamária-szurdokban a nemzeti park nyolc alkalmazottja rekedt a heves esőzés miatt, ők biztonságos helyen tartózkodnak.
Ierapetra polgármestere emlékeztetett, hogy tavaly nyáron két erdőtűz pusztított a térségben.
Most láthatjuk a következményeit
– tette hozzá.
Címlapkép: MTI/EPA/ANA-MPA/Nikosz Halkiadakisz
Rendkívül súlyos a helyzet a népszerű görög szigeten, elkezdték evakuálni a turistákat
Napok óta tartanak a heves esőzések Krétán.
Szintet lépett a rettegett diktatúra? – Mesterséges intelligenciával felszerelt csúcsfegyvert tesztelhettek
Észak-Korea állítása szerint hiperszonikus fegyverrendszerhez tartozó stratégiai rakétával hajtottak végre kísérletet.
Nem csak a techcégek lázadói félnek: régóta mérik, mekkora bajt látnak az AI-kutatók
Az AI-kutatók fele legalább 10 százalékra becsüli az emberi kihalás vagy hatalomvesztés esélyét, és a gépi intelligenciát is közelebb várják.
Továbbra is forrong a Közel-Kelet: a lázadók újabb olajlétesítményt támadtak
Nem nyugszanak a kedélyek.
Annyira jóban lenne Trumppal az egykori ősi ellenség, hogy még egy TOP10-es bűnözőt is adott ajándékba
Venezuela a kapcsolatokat javítaná.
Megszólalt Magyar Péter a maratoni kormányülésről: a mai napirendi pontok felénél tartanak
A 11. órába fordult a kihelyezett ülés.
Folytatódik az olasz bankfelvásárlási háború
Emelte ajánlatát az Intesa.
Itt a nagy bejelentés: megépülhet az első magyar nagysebességű vasútvonal
Vitézy Dávid árult el részleteket.
Nem a választó lett ostobább - a rendszer változott meg
A demokráciában elvileg minden szavazat ugyanannyit ér. A politikai befolyás azonban soha nem oszlott el egyenlően: akinek több pénze, szervezete vagy médiája van, az könnyebben... The post Nem a
McCormick & Company, Incorporated - elemzés
Az októberi Top 10 tizenegyedik helyezettje, megnézem, mit tud.CégismertetőA McCormick & Company (MKC) 1889-ben alakult, székhelye az amerikai Maryland állambeli Hunt Valley-ben található, és
A magyar termékenységi ráta a régió egyik legdurvább hullámvasútja
A BB tengely országainak termékenységi mutatója két évtizeden át emelkedett, 2021 óta viszont mind a tizenegy országban csökken. A régiós átlag három év alatt 1,62-ről... The post A magyar
Mennyire keresel jól: melyik jövedelmi tizedbe fér be a fizetésed 2026-ban?
A KSH a Bankmonitor kérésére elküldte a keresetek tizedekre bontott adatait 2026 első félévére vonatkozóan. Eszerint havi bruttó 1 270 500 forint felett kezdődött a felső tized, vagyis a telje
Benzinársapka-e az ingyen parkolás?
HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, Yo
Minierőművet minden garázsba!
Európa több országában válik üzleti szolgáltatássá a kétirányú töltés: a parkoló elektromos autó akkumulátora akkor veszi fel az áramot, amikor az bőséges és ol
Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat
Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció
Ingyen TBSZ mindenkinek? - Külföldi TBSZ lejelentése
A TBSZ piacon a Lightyear előhozta az ingyenes TBSZ gondolatát mindenki számára. Most új szereplő lépett be, az xtb is megnyitotta a saját TBSZ-ét. A feltételek hasonlóak, mint a LY esetében, v
Vége a hegymenetnek? Új trendben az OTP és a Mol
Rég látott pusztítás a magyar tőzsdén.
Mi mozgatja most a részvénypiacokat és mi lesz az OTP-vel?
Óvatosabb a hangulat.
Az Alföldön minden növény veszteséges volt – Vége az ország éléskamrájának?
A családi vagyont élik fel a gazdák.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Grafikonolvasás a gyakorlatban, tőzsdepiaci kutatóexpedició
A technikai elemzés lényege, hogy a pénzügyi piacokon lévő kereslet és kínálat erejét vizsgálja, és ezáltal próbáljon meg következtetéseket levonni a jövőbeli tendenciákra.