Szintet lépett a rettegett diktatúra? – Mesterséges intelligenciával felszerelt csúcsfegyvert tesztelhettek

A dél-koreai hadsereg szombaton azt közölte, hogy Vonszan térségéből észlelt egy, a Koreai-félszigettől keletre fekvő tenger felé indított ballisztikus rakétát, amely megítélése szerint több mint 700 kilométert repült. A japán védelmi minisztérium szerint a rakéta Japán kizárólagos gazdasági övezetén kívül csapódott a tengerbe, és nem érkezett jelentés károkról vagy sérültekről.
A KCNA jelentése szerint
a kísérlet célja a hiperszonikus stratégiai fegyverrendszert kezelő rakétacsapatok kiképzése, valamint az ország elrettentő képességének megbízhatóságára, hatékonyságára és mozgékonyságára vonatkozó vizsgálat volt.
Kim Dzsongun észak-koreai vezetőt idézve a jelentés hangsúlyozta, hogy Észak-Koreának folyamatosan fejlesztenie kell stratégiai támadófegyvereit és nukleáris elrettentő képességét, hogy az ország biztonságos környezetben folytathassa tevékenységét.
Kim Dzsongun húga, Kim Jodzsong a beszámolók szerint szombat este kijelentette, hogy
a rakéta mesterséges intelligenciát alkalmazott, és alacsony magasságban képes volt módosítani repülési pályáját.
Szerinte a fegyver olyan képességekkel rendelkezik, amelyek megnehezítik az elfogását, és Dél-Korea, valamint Japán nem tudta megfelelően követni a rakéta röppályáját. Az állítások szerint a fegyver különleges, hullámszerű pályamódosítási módot alkalmazott.
Hong Szongphjo, a szöuli Koreai Katonai Ügyek Intézetének szakértője szerint azonban az észak-koreai rakétatechnológia egyelőre elmarad a vezető katonai hatalmak képességeitől, és korai lenne megbízható következtetéseket levonni a most bemutatott fegyver tényleges potenciáljáról. Hozzátette, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása a ballisztikus rakétákban és a drónokban önmagában nem számít szokatlannak.
A dél-koreai elnöki hivatal a rakétaindítást követően rendkívüli nemzetbiztonsági tanácsülést hívott össze. A dél-koreai hadsereg fokozta a megfigyelést az esetleges újabb rakétakísérletek miatt, és hírszerzési információkat oszt meg az Egyesült Államokkal és Japánnal.
Észak-Korea az idén már több mint tíz rakétakísérletet hajtott végre. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának több határozata is tiltja Phenjan számára a ballisztikus rakéták indítását.
Címlapkép: Észak-koreai rakétakísérltről szóló tudósítás Szöulban. MTI/EPA/Dzson Hon Kjun
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