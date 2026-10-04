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Újabb pofont kapott Oroszország: éppen a legfontosabb szövetségese szorítja ki
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Újabb pofont kapott Oroszország: éppen a legfontosabb szövetségese szorítja ki

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Kína veszi át az orosz gyártmányú Jak–130-as repülőgépek pilótáinak kiképzését Laoszban, ami újabb jele annak, hogy Peking fokozatosan kiszorítja Moszkvát az egykori érdekszférájából - tudósított a Defence Express.

A Janes katonai szaklap értesülései szerint Laosz és Kína szeptember 29-én jelentette be egy közös pilótaképző központ létrehozását, amely a Ban Keun-i repülőtéren kap helyet. A létesítményt a tervek szerint közösen üzemeltetik majd, a gyakorlatban azonban

kínai oktatók képezik a laoszi pilótákat, négy orosz gyártmányú Jak–130-as, valamint kínai LE500-as kiképzőgép segítségével.

Az előzmények közismertek, Oroszország korábban T–34–85-ös harckocsikat szerzett Laosztól, cserébe T–72-es tankokat és Jak–130-as kiképző és könnyű harci repülőgépeket adott. A T–34-esek 2019 óta rendszeresen feltűnnek a moszkvai katonai díszszemléken. Ez a négy Jak–130-as jelenleg a laoszi légierő legerősebb köteléke, az országnak ugyanis gyakorlatilag nincs más harci repülőgépe.

Az a tény, hogy Kína és Laosz csak most hozott létre közös kiképzőközpontot, arra utal, hogy a 2019-es szállítás óta nem folyt rendszeres pilótaképzés az országban. Ez rávilágít az orosz fegyverexport egyik strukturális gyengeségére, amely 2022 után vált különösen szembetűnővé. Moszkva ugyan eladta a haditechnikát, de

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nem biztosította a rendszerszintű kiképzést és a karbantartást, amelyek nélkül az eszközök hatékony alkalmazása lehetetlen.

A laoszi eset önmagában apróságnak tűnhet, ám illeszkedik egy egyre markánsabb trendbe, miszerint a Moszkvával rendkívül szoros kapcsolatokat ápoló Kína lépésről lépésre tölti be az Oroszország által hátrahagyott űrt a korábbi orosz partnerek körében, a haditechnikai eszközök mellett már teljes körű megoldásokat is kínálva.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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