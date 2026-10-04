Ultimátumot kapott az Egyesült Államok: csak szigorú feltételekkel nyitja meg a kulcsfontosságú szorost a közel-keleti nagyhatalom

Irán mindaddig nem nyitja meg újra a Hormuzi-szorost, amíg az Egyesült Államok nem teljesíti a a júniusi iszlámábádi egyetértési nyilatkozatban Teherán által megszabott hét feltételt – jelentette ki az iráni parlament elnöke. Eközben a tengerszorosban ismeretlen lövedék talált el egy tartályhajót.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Mohammad Báker Kálibáf, az iráni törvényhozás elnöke vasárnap közölte, hogy a Hormuzi-szoros megnyitásának előfeltétele a júniusi iszlámábádi egyetértési nyilatkozatban rögzített hét iráni feltétel maradéktalan teljesítése. Kálibáf kijelentésére azután került sor, hogy Teherán megkapta Washington válaszát a diplomáciai javaslatára.

Az amerikaiak, akik a médiában mást mondanak, nemrégiben egy közvetítőn keresztül terjesztettek elő javaslatokat. Meg kell azonban érteniük, hogy az időhúzás és az egyoldalú követelések diktálásának korszaka véget ért

– idézte Kálibáfot a Nournews iráni hírügynökség.

Abbász Arakcsí iráni külügyminiszter vasárnap külön is megszólalt, és elmondta, hogy az iráni javaslat elfogadása esetén a szoros akár hét napon belül újra megnyílhatna. A teheráni diplomaták előtt tartott beszédében Arakcsí hangsúlyozta, hogy Irán világosan megfogalmazta feltételeit, amelyek

mindegyike az Egyesült Államok által vállalandó kötelezettségekhez kötődik.

A külügyminiszter hozzátette, hogy Teherán bízik benne, hogy Washington a diplomácia útját választja, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy ha az Egyesült Államok ismét katonai megoldáshoz folyamodik, Irán a korábbiaknál felkészültebb, és megteszi a szükséges lépéseket az önvédelem érdekében.

Ugyancsak vasárnap a brit tengerészeti kereskedelmi szervezet (UKMTO) közölte, hogy

a Hormuzi-szorosban ismeretlen lövedék találta el egy tartályhajó géptermét.

A legénység biztonságban van, és a jelentés kiadásáig nem észleltek környezeti kárt.

Forrás: Reuters

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