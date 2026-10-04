Választások az Oroszországgal határos államban: a győztes felszámolná a gazdasági kapcsolatokat az oroszokkal

Elsöprő győzelmet aratott a lett parlamenti választáson Andris Kulbergs miniszterelnök centrista pártja, az Egyesült Lista, amely 1991 óta a legnagyobb fölénnyel szerezte meg a legtöbb mandátumot. A kormányfő a voksolást követően egy kifejezetten Ukrajna-párti koalíció megalakítását tűzte ki célul.

A szombati voksoláson az az üzletemberből és amatőr raliversenyzőből lett Kulbergs nyert, aki májusban az előző koalíció bukása után vette át a kormányzást. Az előző vezetés abba bukott bele, ahogyan a lett légtérbe észrevétlenül berepülő ukrán katonai drónok incidensét kezelték.

Az Egyesült Lista a nacionalista Nemzeti Szövetséggel vagy a liberális Progresszívekkel szövetkezve alakíthatja meg a többségi kormányt. Kulbergs a választási győzelem estéjén megerősítette, hogy folytatja Ukrajna támogatását, és továbbra is kemény vonalat képvisel Moszkvával szemben.

Bármilyen gazdasági kapcsolat Oroszországgal gyengít bennünket. Lehet, hogy hoz némi pluszpénzt, de ez olyan sebezhetőség, amelyet Oroszország kihasználhat

– fogalmazott.

Lettország gazdasága több mint egy évtizede alulteljesít a balti szomszédaihoz képest, ezért Kulbergs a hatékonyabb kormányzást, a bürokráciacsökkentést és a közkiadások visszafogását ígérte.

A második helyen a populista, az amerikai MAGA mozgalomhoz hasonlítható Lettország az Első nevű formáció végzett 13,1 százalékkal; ők a kampányban a jelentős létszámú orosz kisebbség szavazataira is építettek. A harmadik helyet az oroszbarát Szuverén Hatalom szerezte meg 11,7 százalékkal. Bár a Kreml-párti erők növelték jelenlétüket a parlamentben, a politológus úgy véli, továbbra is a politika peremén maradnak, és nem lesznek hatással a kormánypolitikára.

A választási részvétel 51,8 százalékra esett vissza a 2022-es 59,4 százalékról.

Kulbergs a kampányban a drónelhárítási képességek fejlesztését, valamint a védelmi kiadások GDP-arányosan 5 százalékos szinten tartását ígérte,

ami a NATO egyik legmagasabb értéke. Az 1,9 milliós lélekszámú Lettország az Oroszországgal és Fehéroroszországgal közös határ, valamint a Balti-tenger között fekszik, északi és déli szomszédai pedig az uniós és NATO-tag Észtország, illetve Litvánia.

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Forrás: Reuters

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